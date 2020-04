Sandvikens IF levererar – men mat istället för mål: "Det här är helt suveränt"

Då har Sumeya Qasimi och Jonas Andersson från Sandvikens IF precis varit förbi med två välfyllda matkassor från den affär som Tore och Britt-Marie vanligtvis handlar allt.

Allt enligt den lista som Tore och Britt-Marie, pensionärer sedan några år, ringde in till SIF:s kansli där Håkan Larsson just nu är ordermottagare – och skrev in en handlingslista med allt från grönsaker till frysvaror.

– Vi måste ju få hem matvaror. Så nu alternerar vi mellan att få hjälp av SIF eller vår son, berättar Tore.

– Själva går vi absolut inte och handlar. Det här med corona ska man ha respekt för. Promenader går vi, men vi undviker att träffa folk.

Det här Sandvikens IF:s sätt att omvandla de resurser man har inom föreningen som inte kan jobba med sina vanliga uppgifter – utan nu kan göra en helt annan insats.

Sedan förra veckan erbjuder SIF hjälp med att handla mat, hämta ut mediciner – och för all del andra sysslor.

SIF:s egen hjälplinje har telefonnumret 026–27 59 54 mellan kl 9 och 14 på vardagar kan man göra sin beställning.

Som matinköp, som Tore och Britt-Marie ville ha hjälp med.

Och – det är gratis.

– Det tror jag många uppskattar. Det är ju äldre som vi handlar åt och de har koll på priser och vet vad de vill ha för varor – och var de ska handlas. Nu märker vi att de flesta väljer en affär, säger Jonas Andersson.

– Och en del som beställer är till och med så systematiska i beställningen att varorna de vill köpte ligger i den ordningen i affären, säger Jonas Andersson med ett leende.

Hittills har SIF haft tre-fyra beställningar med att handla mat varje dag, men efterfrågan har ökat.

– Sedan levererar vi ju hämtmat också, alltså färdiglagat som restauranger vill ha levererat hem till sina kunder. Där har vi fått flera beställningar, faktiskt även från en restaurang som vi inte har som partner.

– Jag har också varit på apoteket och hämtat ut mediciner åt en kund också.

Allt sker med största försiktighet. Handsprit, plasthandskar – och en leverans hem där varorna ställs utanför dörren och inget kontakt sker.

– Det här är sagolikt bra, säger Tore som slutord.