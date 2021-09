Sandvikens IF vände halvtidsunderläge till seger

Sandvikens IF hade problem och låg under med 1-2 efter första halvlek i matchen i division 1 norra Svealand dam i fotboll mot BK30 på Jernvallen A-planen. Men i andra halvlek kom vändningen, och till slut blev det 3-2 för hemmalaget Sandvikens IF.

Wilma Sjöberg blev matchhjälte med sitt avgörande 3-2-mål efter 53 minuter.

Segern var Sandvikens IF:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Sandvikens IF började bäst och gjorde 1-0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Wilma Sjöberg till.

BK30 kvitterade till 1-1 i 16:e minuten, genom Ina Burström.

BK30 tog också ledningen i 37:e minuten, på nytt genom Ina Burström. Direkt efter pausen slog Wilma Näslund till och kvitterade för Sandvikens IF.

Sandvikens IF gjorde också 3-2 i 53:e minuten när Wilma Sjöberg hittade rätt ännu en gång. 3-2-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Sandvikens IF ligger kvar på andra plats i tabellen, och BK30 på fjärde plats.

Söndag 3 oktober 14.00 spelar Sandvikens IF borta mot Täby FK.