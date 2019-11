Säsongspremiär för Veckans lag på Bandypuls: "Urkraften och superliraren"

Siffran inom parentes uppger hur många gånger spelaren/tränaren har varit uttagen den här säsongen.

Målvakt

Pertti Virtanen, Bollnäs (1)

En av två målvakter som höll nollan i första omgången (Hammarbys Max Bergström var den andra) – det dessutom mot seriens fruktade anfallspar i Pavel Ryazantsev och Patrik Nilsson. Bollnäs sena nyförvärv såg stabil ut i premiären, och utstrålar ett lugn och en trygghet som bara det är viktigt för att stärka Bollnäs defensiv.

LÄS OCKSÅ: Bollnäs finska burlejon stängde igen i drömdebut på Sävstaås: "Underbart – det kan ju inte börja bättre"

Försvar

Ted Haraldsson, Sirius (1)

Det meriterade nyförvärvet går direkt in i Veckans lag efter Sirius kanonstart. Visade redan i de två första matcherna sin klass, och vilken viktig spelare han kommer bli för Sirius i vinter. Stundtals gjorde högerhalven som han ville med Åby/Tjureda i söndagens kross.

David Pizzoni Elfving, Hammarby (1)

Fick kliva in som back när Stefan Karlsson stuvade om i laget. Vi vet vad han kan på den positionen sedan tidigare, och han blev direkt den naturliga ledaren i försvaret. Dessutom var han högst delaktig även framåt, med bland annat två assist inom loppet av fyra minuter när Hammarby ryckte till 4–0 mot Åby/Tjureda.

Linus Pettersson, Sandviken (1)

Den i särklass mest självklare försvararen på planen när SAIK mötte Vänersborg i premiären. Liberon kan se loj ut ibland, men är oerhört svårpasserad och halvt omöjlig i en mot en. Den givna försvarsledaren som Vänersborg saknade i Simon Blomkvists frånvaro.

Ludvig Johansson, Villa Lidköping (1)

Villa dominerade bollinnehavet mot Vetlanda, men vikarierande liberon Ludvig Johansson höll ihop Villas försvar bra när bortalaget stack upp i sina attacker. Skridskostark och rejäl, och hyllades av ordinarie Villaliberon efter matchen.

Tobias Nyberg, Vetlanda (1)

Ett nederlagstippat Vetlanda hotade trots allt svenska mästaren inledningsvis i premiärmötet. Gästernas spel var det till stor del vänsterhalven Tobias Nyberg som låg bakom, tillsammans med Niklas Gälman. Kraftfull spelare som visade att han fortsatt kommer att bli viktig för Vetlanda.

Mittfält

Daniel Berlin, Sandviken (1)

Urkraften Berlin och superliraren Erik Säfström. Då hade ett nästan håglöst Vänersborg inget att sätta emot i premiären. Berlin blev målskytt på straff, men framför allt är det som spelmotor och arbetshäst som Berlin tar plats i säsongens första Veckan lag.

Adam Gilljam, Hammarby (1)

Den som i vanlig ordning drev på när Hammarby växlade upp efter paus i premiären. Gilljam var i en klass för sig när laget till sist nollade Åby/Tjureda, bland annat med sina öppnande passningar och sättet han skapade ytor åt sina lagkamrater på.

Johan Esplund, Villa Lidköping (1)

Villas mittfältsstjärna var framträdande på alla sätt och vis i premiären mot Vetlanda. Esplund var involverad i det mesta och visade prov på teknisk briljans – men just straffskyttet får han jobba lite mer på.

Anfall

Oscar Wikblad, Edsbyn (1)

Edsbyns skyttekung har öst in mål under försäsongen. I elitseriepremiären visade han att formen håller i sig. Ett mål på straff, ett på hörna och ett riktigt kanonskott som borrade in sig i nättaket. Dessutom stod han för en assist, allt i 10–1-segern mot Broberg.

Simon Karlsson, Sirius (1)

Leder hela poängligan just nu efter sina 6 poäng (5+1) efter två matcher. Nej, han lär sannolikt inte vinna skytteligan när vi summerar säsongen, men han har onekligen inlett bra för skrällaget Sirius. Mångsidig i sitt målgörande och kommer ofta rätt i straffområdet.

LÄS OCKSÅ: Hattrickskyttens oväntade kritik efter Sirius storseger mot Åby/Tjureda: "Det är för dåligt"

Tränare

Esa Määttä, Sirius (1)

Efter helgens succé landar självklart veckans tränarplats i Uppsala. Segern mot Åby/Tjureda var kanske inte så oväntad, men att Sirius skulle dänga VSK på hemmaplan såg verkligen inte undertecknad komma. Han har haft en säsong på sig – är det nu Määttä får sitt unga Sirius att blomma ut ordentligt? Det verkar så.

LÄS OCKSÅ: Bäckman: Premiärhelgens succélag – i skydd av mörkret har Esa Määttä byggt det Sirius vi ser nu