Sätra föll mot Djurgården på hemmaplan

Sätra fick se sig besegrat i mötet med Djurgården på hemmaplan i Allsvenskan norra herr i innebandy, med 5-7 (2-4, 1-1, 2-2).

– Vi börjar första perioden väldigt stressigt och nervöst, vilket resulterar i underläge 2-4 efter första 20 minuterna. Därefter kommer vi in i matchen väldigt bra och lyckas luckra upp Djurgården. Tyvärr så verkar det som fler än vi har haft uppehåll under covid-19 då domarna skall in och rota alldeles för mycket i denna match, kommenterade Sätras tränare Per-Erik Jansson.

Sätras mål gjordes av Adam Andersson 2, Simon Cederström 2 och Fredrik Björkman, Djurgårdens av Patrik Schantz 3, Patrik Kareliusson 2, Alexander Dahlberg och Pontus Furevik.

I nästa match möter Sätra Tullinge borta på lördag 9 januari 15.00.