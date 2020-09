Sätra om svåra uppgiften som nykomlingar: "Tuffaste allsvenskan genom tiderna"

En enda spelare, Jesper Gyllenram, har lämnat IK Sätra sedan förra säsongen. Det har kommit in tre starka nyförvärv i Marcus Hedman, ny från Runsten, Erik Olsson, comebackande Gefle IF-fotboll och GGIK-bekanting och Alexander Tägtström, som senast spelat i SAIK.

Sätras tränare Per-Erik Jansson är väldigt glad över att ha fått behålla den starka stommen som vann division 1 ifjol.

– Det är otroligt skönt. Det är jätteduktiga spelare som kommit in också men överlag har vi haft det tungt på nyförvärvsfronten. Det är svårt under rådande pandemi, vi förlorar sponsorer och mycket pengar. Allsvenskans toppspelare kräver ersättning. Därför har det varit svårt att liksom få hit några säkra klara namn som går in och gör 40-50 pinnar. Som det är nu är vi nykomlingar och har inte den utrustningen.

– De vi har fått in är jag jättenöjd med under försäsongen, det känns bra men vi är tunna. Vi är inte beredda på skador, det skulle slå väldigt tungt.

Hur tungt väger då era "gamla rutinspelare" som till exempel Simon Cederström?

– Han är ju oerhört viktigt, han är nummer ett. Vi har hjälpts åt allihopa att dra ihop det här.

Det känns hetare med derbyn mellan Sätra och GGIK än vad det gjorde mellan GGIK och Runsten, varför?

– Det blir lite mer nytändning på derbyn, tidigare har det varit mer slentrian och ingen action, ingen har liksom varit förbannad under match. Det har sjunkit och dalat lite. Minns tillbaka när det var mer hype förr, då var det krig inför ett derby.

– Det kan ha att göra med att de är så bra vänner på sidan av innebandyn. Inför i år vill jag sätta en krigsstämpel, vi är verkligen underdogs. Det blir jätteroligt.

Vad är er målsättning inför säsongen?

– Vi har haft en tuff inledning med lite folk, vår sista samling i våras träffades vi och pratade om att vi verkligen vill gå upp. Eftersom det är så förmånliga resor sa vi ja för att ge det chansen att hänga kvar. Det här kommer att vara den tuffaste allsvenskan genom tiderna, det är känslan jag har när man kollar på spelare och lag. Dessutom är det tre lag som åker ut, det blir jättesvårt för oss men vi ska göra allt.

Så vad är rimliga förväntningar på er?

– Ändå att vi ska klara kontraktet. Vi är ju kända för att spela väldigt frejdig och rolig innebandy. Där har vi tyvärr fått backa och jobbat på defensiven. Vi får inte bli för självgoda och trycka på. Tyvärr kanske det blir ett lite tråkigare och säkrare spel. Men vi är väldigt kontringsäkra så kommer chansen kan vi nog bjuda upp ändå. Vi har ju några otroligt snabba spelare som Oliver Bäcklin, Oskar Flybring och Simon Cederström, de är extremt duktiga en mot en.

IK Sätra spelar premiären borta mot Djurgården klockan 13.00 på söndag.

– Vi kommer att möta ett extremt fysiskt lag, de har många etablerade spelare. Första linan har ett snitt 100–120 poäng per säsong. Det gäller att stå emot och hålla huvudet uppe, det kommer att smälla och vi kommer att åka på många kyssar som vi inte är vana vid. Håller vi oss till matchplanen kan vi komma hem med ett bra resultat.