Legionella i lägenhetshus i Sätra – en person har insjuknat

Det är HSB:s bostadsrättsförening Gävlehus 11 med 400 lägenheter vid Ulvsmygen, Norrbågen och Sätrahöjden i Sätra i Gävle som fått problem med legionellabakterier i vattensystemet.

En av de boende insjuknade nyligen i sjukdomen.

– Vi fick reda på det av kommunen i januari. De gjorde sedan en tillsyn och tog prover i den aktuella lägenheten, säger Marcus Johansson, ordförande i styrelsen för Gävlehus 11.

Efter upptäckten har olika åtgärder vidtagits i husen. Bland annat har vattentemperaturen höjts från 50 till 60 grader.

Under torsdagen genomfördes en sanering av vattensystemet i en del av lägenhetsbeståndet. Ett lösningsmedel som tar död på legionellabakterier pumpades ut i systemet. Under proceduren, som pågick hela dagen, fick inga kranar eller toaletter användas i berörda lägenheter. Den som behövde vatten under dagen fick fylla upp hinkar och flaskor.

– Det är en krävande procedur men det har gått bra, säger Marcus Johansson.

Förhoppningen är att legionellabakterierna nu ska vara borta ur systemet. Nya mätningar kommer att göras för att följa upp resultatet av saneringen.

Legionella, eller legionärssjuka, är en svår lunginflammation som drabbar mellan 100 och 150 personer i Sverige per år. Den smittar genom att man andas in små droppar med förorenat vatten. Sjukdomen behandlas med antibiotika. Infektionen orsakas av legionellabakterier som förökar sig i stillastående vatten och som kan förorena vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler.