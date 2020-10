Sätrabon Caroline, 42 lycklig vinnare i Postkodmiljonären – nu kan det bli safari

Inslaget där Putte Nelsson delar ut vinstlotter till svenskar som spelar på Svenska postkodlotteriet, är ett bärande inslag i frågeprogrammet Postkodmiljonären, vars inspelning från Gävle sänds på TV4 fredag 30 oktober klockan 19.30 i det som kallas Fredagschansen.

Det spelades in i Gävle under måndagen på postnumret 806 37 med tillägget MD, vilket alltså är den ännu mer specifika postkoden, vilken vann denna vecka. 18 Sätrabor med 22 lotter fick dela på 2,2 miljoner. Och Caroline Svensson, 42, som jobbar som säljare av nätverkslösningar, hade uppenbarligen två lotter eftersom hon fick 200 000. Programmet spelades även in på förmiddagen, i två andra hushåll.

Inspelningen är sig inte lik sedan coronapandemin inleddes då vinnarmötena tvingades bli digitala i stället. Nu under hösten har tv-teamet kommit i gång så smått med den fysiska vinstutdelningen igen och då Gävle ligger mindre än två timmar från Stockholm, passade ett besök in här optimalt.

– Det fysiska mötet är ju alltid trevligare, så är det. Även om Skype är bättre än ingenting. Men jag tror också vinnarna gillar mötet och att få se hur det de säkert har sett på tv innan går till, säger programledaren Putte Nelsson.

Vanligtvis ingår det att produktionen planterar en mullvad, det vill säga en släkting, vän eller exempelvis chef som ser till att skapa ett överraskningsmoment för vinnaren. Nu går inte det på grund av corona och lottdragning sker därtill alltid utomhus. Caroline Svensson lyckades dock spela överraskad på ett trovärdigt sätt under den dryga halvtimmen som nedslaget hos henne inklusive tagningar i olika vinklar, tog. Vad vinnarna dock aldrig får veta förrän dragningen utanför sitt hem, är summan de vinner.

Pengarna kommer gå till en äventyrsresa så som safari, berättade Caroline Svensson, men även renovering kunde bli aktuellt. Innan hade hon bara vunnit ett spel och någon bok under åren hon varit med. Hon tänkte eventuellt fira med bubbel och huruvida det blir en gårdsfest till sommaren med grannarna också återstår att se.

Senast ett inslag gjordes från Gävle, åtminstone som vi bevakat, var i augusti 2018 på Brynäs och senaste gången vi skrev om att en postkod här vunnit var i februari i år i Bomhus.