Sätrabon Kathie Hagstedt om familjehemligheterna som hon tror att många delar

Stolthet och beröm ligger inte för Kathie Hagstedt, men med lirkande erkänner hon att hon känner sig lite stolt när hon nu sitter med debutromanen i sin hand. "Molnskuggor – en släktberättelse" heter den och skildrar en familjs öden över flera generationer.

En delvis självbiografisk berättelse, full av de Gävle-miljöer som författaren har haft omkring sig genom livet.

– Jag har skrivit en roman, men det finns mycket i den som är självupplevt och vissa karaktärer i boken påminner mycket om människor från verkligheten.

Det är en olycksdrabbad familj som hon berättar om i "Molnskuggor". Barn som dör och föds med sjukdomar, otrohet, hustrumisshandel, skilsmässor ... Ett bärande tema som hon tycker att det är viktigt att framhålla är relationen mellan mödrar och döttrar. En ofta komplex relation, menar Kathie Hagstedt. Det är mycket skuld och skam som går i arv.

Att romanen innehåller en ganska stor dos verklighet är inte något som hon tvekar att erkänna. Allt är inte sant, det bör påpekas, men händelser och romangestalter har inspiration i verkligheten. Jag påpekar att det i autofiktionens era nästan verkar vara en förutsättning för att människor ska vara intresserade av att läsa litteratur, och då skrattar Kathie Hagstedt.

Verklighetsanknytningen gör att det är först nu, som pensionär, som hon kan skriva romanen. Med åren har hon brytt sig mindre och mindre om vad människor tycker och tänker om henne.

"Molnskuggor" är full av barn som far illa i kontakten med vuxenvärlden. Det finns en solidaritet i texten med det lilla barnet.

– Jag har försökt att skildra hur utsatt ett barn är i förhållande till vuxna. Ett barn kan få bära ett väldigt stort ansvar som det inte borde tyngas med.

Romanen kan sägas spegla Sveriges utveckling under 1900-talet. Barnen har fått det lättare i samhället på vissa sätt, menar hon, men sämre på andra. Hon jämför sin egen uppväxt med den som dagens barn har, och lyfter fram hur utseendefixeringen och konsumtionshetsen inte existerade på samma sätt när hon själv växte upp i Gävle.

– Jag tror att det är väldigt viktigt att vuxna vågar gå in och fråga barn om hur de egentligen har det, om de tror att ett barn far illa, säger hon och ger ett exempel ur sitt eget liv när hon gjort just detta, när en pojke stod och grät vid busshållplatsen och hon efter ett samtal med honom om att han blev slagen hemma kände att hon måste kontakta skolan.

Hon vet inte heller om det har blivit så mycket lättare att vara kvinna. Skilsmässor har blivit lättare att genomföra, kvinnor är inte längre lika beroende av män, medan andra delar av kvinnors liv har blivit svårare.

– Med #Metoo har vi fått exempel på att mycket som vi trodde hade blivit bättre har funnits kvar.

Jag frågar om igenkänning kan vara en drivkraft till läsande av hennes roman. Är det många som känner igen sig i de trassliga familjerelationerna som Kathie Hagstedt skildrar? En sak som hon har fångat mycket lyhört är hur vissa familjekonflikter kan vara så diffusa att knappt ens de som träter förstår vad som en gång gick snett.

– I alla familjer tror jag att det mer eller mindre finns någon komplikation i relationerna. Så visst tror jag att många kan känna igen sig i läsning om trassliga familjerelationer.

Några av dina romangestalter kan resa sig och gå vidare efter förluster, andra har svårare att hantera dem. Tror du att läsning av romaner som din kan hjälpa människor att hantera sina egna förluster?

– Nog har man ett hopp när man skriver en roman om att någon ska få en aha-upplevelse och känna att det som hänt mig också har hänt andra tidigare. Men det är väl tveksamt om jag kan erbjuda några universalsanningar.

Kathie Hagstedt har tidigare arbetat på Lantmäteriet, men skrivandet har alltid varit ett intresse. Hon skrev exempelvis kåserier i Lantmäteriets personaltidning. Med en uppmuntrande knuff från maken vågade hon sig till slut på en roman.

Andra romandebutanter brukar inleda författarbanan med ett par smala volymer, och först efter några böcker våga sig på släktkrönikor över flera hundra sidor som denna.

– Jag tänkte först att om jag får ihop 200 sidor blir jag glad, men det blev till slut 360 sidor och då tänkte jag "varför inte, bara folk orkar läsa". Det är en viss känsla att lyfta boken och känna, oj, vad tung den blev.

"Molnskuggor" finns tillgänglig via nätbokhandlar och så hoppas Kathie Hagstedt att det ska finnas intresse från den lokala bokhandeln att ta in romanen.