Sätt mig i en nedcabbad bil

WestCoastProject. Projekt västkustrock. Bandet är hängivet sin genre, både i musikaliskt uttryck och namn. På det nyligen släppta albumet "The One" är inspirationen från den amerikanska västkusten tydlig över de åtta spår som skivan består av. Även influenser från heartlandrock och americana skiner igenom på en del låtar, men oavsett är det landet i väst vi förflyttats till.

Idén till att starta gruppen kom 2018. Medlemmarna Torbjörn Åhström och Henrik Roos, som tidigare samarbetat musikaliskt, ville efter ett möte börja göra ny musik tillsammans igen. Ambitionen var att skriva och spela mer tidlös rock/pop, tydligt inspirerat av västkusten. Med västkust åsyftas den amerikanska med artister såsom "The Eagles", "Jackson Browne", "Fleetwood Mac" och "Crosby, Stills, Nash & Young".

Medlemmarna har olika musikaliska bakgrunder och består av Ronny Hemlin (från Tad Morose), Janne Eriksson, Henrik Roos, Torbjörn Åhström, Andreas "Anden" Segemark, Tomas Vallin, Mikael Brun Gunnerås.

Albumet inleds med "Roll the Dice". Den börjar med en kort a cappella del innan låten sedan övergår i en bilåkarlåt. Som titeln antyder, kasta tärningen, handlar den om att våga chansa. "Take my hand, before it's all over. There is still a spark in you, I can see it in your eyes".

Därefter följer "Lonely Boys" och här blir det tydligt att deras musikaliska bakgrund skiljer sig åt. Rösten är hämtad från den hårdare rocken medan musiken bevarar västkustlunken. Blundar man under lyssningen är det lätt att se sig själv i trängseln i ett öltält under en stadsfest.

"My pleasure" är en Johnny Cash-osande sång med influenser från americana. En nedtonad mystik som vägleds av basgången.

"I Wanna Go Home Now" handlar om när det återigen har blivit en för sen kväll och du har förringat det (eller den) som betyder mest. En ensam gitarr inleder innan kompet kommer på efter första refrängen, vilket gör att musiken följer texten väl. "I wanna go home now, to the people I know. Somewhere in my memories, the place I wanna go."

"Flowers" som femte låt bryter av väl från de föregående. Tempot dras ner i denna rockballad. Musiken med kastanjetter gör att man enkelt associerar till vilda västern.

"This Silly Old Town" handlar om att våga lämna hemstaden för att se vad mer som finns därute. Att även om vägen framåt är fylld med gupp är att det inget alternativ att stå still. Är det Gävle de sjunger om? Jag lämnar frågan obesvarad.

Näst sist ut är "If You Wanna Be My Friend". Hör kommer albumets givna hit. Den är trallvänlig, dansvänlig och sångvänlig. Vänlig helt enkelt. Utan att kunna texten ordentligt vill man genast sjunga med i refrängen. Sådant brukar vara ett gott betyg.

WestCoastProjects sista låt för albumet, "The One", är ett klokt val för ett avslut. Denna David Bowie-inspirerande låt skiljer sig från de tidigare och tar en experimentell ansats. Här finns en ljudbild värd att utforska. Den får en också att vilja omfamna den som sitter bredvid vid lägerelden. Istället för en mer upptempolåt låter man albumet tona ut i natten.

Om du kommer i kontakt med skivomslaget före musiken finns risk för förvirring. Till skillnad från musiken som känns lätt och somrig får man där associationer till hårdrock och metal med mörka dova färger, likt omslaget till "Fear of the Dark" (1992) av Iron Maiden med rosor från "Red Hot Chili Peppers" omslag till "Blood Sugar Sex Magik" (1991). Inte nödvändigtvis något fel med det men rör man sig mellan pop och rock och som för tankarna till soliga stränder i Venice, varför är då albumets framsida insidan av ett rum med ett fönster där den dystra natt lyser utanför?

Albumet "The One" har ett behagligt och inbjudande gung men kommer inte att välta några listor. Men vad gör väl det? Sätt mig i en nedcabbad bil. Jag vill ut på tur, och musiken för vägen blir WestCoastProjects "The One".