Scenförändring för Gefle IF – tog stark seger mot GIF Sundsvall: "Har något bra på gång"

Mötet mellan GIF Sundsvall och Gefle IF innehöll på förhand otroligt många spännande dueller. Mellan spelare som känner varandra väl, mellan Sundsvallsspelare som hamnat i Gävle. Och en match mellan far och son.

TV: Offsidemål, målvaktsblunder och brända lägen – se det hetaste från mötet mellan Giffarna och Gefle

Först ut var ex-Giffaren Leo Englund som gjorde sitt första mål i Gefletröjan efter det lokala bytet från Sandviken.

Han snappade upp bollen när GIF Sundsvalls målvakt Oscar Jonsson drällde och utnyttjade det övergivna målet.

– Det var inget jättemål, Men Isac jobbar bra, säger han om anfallskollegan Lidberg.

Det kommer att bli ett spännande år.

Och att Gefles insats mot Sundsvall var flera steg bättre än den mot Sirius var det inget snack om.

"Det var ett steg framåt", säger Englund om och om igen.

– Vi ändrade om lite i formationerna och det var ganska tydligt att vi kunde lösa deras press. Vi gör det bra.

Hur ser du på din roll jämfört med den du hade i Sandviken?

– Det känns bra, vi har ett lite annat spelsätt och det ska bli spännande. Vi har något bra på gång och det kommer att bli ett spännande år.

Vem i Giffarna var skönast att vinna mot?

– Ingen nämnd, ingen glömd. Men Dennis Olsson är ju kvar, säger Englund med ett leende och tar sig ett snack med sportchef Urban Hagblom.

Efter 14 år i GIF Sundsvall mötte Erik Granat för första gången sitt gamla lag.

– Det känns jävligt bra faktiskt. Vi gör en riktigt bra match. Sundvall försöker pressa, men vi spelar oss ur det många gånger. Vi ligger rätt i vårt försvarsspel och låter dem spela där vi vill att de ska spela.

Ni tog ett jättekliv jämfört med matchen mot Sirius?

– Absolut. Vi är bra. Och det är klart att det är kul att slå Giffarna. Det är inga hard feelings mellan oss, men jag har varit här i 14 år och det är första gången jag möter dem i en annan tröja. Det var skönt att vinna, säger Erik Granat.

Och Granat var en av många som fick beröm av tränaren Micke Bengtsson.

– Jag tycker att vi gör mycket bra saker och det är extremt många som höjer sig. Linus Sahlin är riktigt, riktigt bra i en ovan position. Och Erik Granat har höjt sig ett par snäpp. Sedan håller Kevin Persson extremt hög nivå. Det är en spelare som har tagit enorma kliv. Det är imponerande och det ska bli kul att se vart hans karriär tar vägen.

Och den familjära matchen i matchen vann pappa Micke Bengtsson.

Mötet slutade 2–0 till Gefle och sonen Johan skakade på huvudet när han gick ut ur Nordichallen med den klassiska kommentaren "Inga kommentarer" som enda kommentar.

► Matchen

GIF Sundsvall–Gefle IF 0–2 (0–1)

Mål: 0–1 (31) Leo Englund, 0–2 (85) Ibrahim Alhassan.

► Så spelade Gefle IF

Startelvan: William Lindqvist – Linus Sahlin (ut, 86), Kevin Persson, Christoffer Ericson (ut, 81), Albin Lohikangas (ut, 45) – Axel Näsholm (ut, 64), Erik Granat (ut, 81), Sebastian Sandlund (ut, 68), Jacob Hjelte(ut, 81) – Leo Englund (ut, 68), Isac Lidberg (ut, 81).

Avbytare: Albin Lorentz (mv), Amadou Kalbane (in, 81), Ibrahim Alhassan (in, 81), Sebastian Friman (in, 64), Oskar Karlsson (in 68), Adrian Haaranen (in, 68), Emin Gadzo (in, 45), Theodor Hansemon (in, 86), Emil Pedersen (in, 81) och Torre Rafael (in, 81).

► Nästa match

Lördag 13 februari (13.00): Gefle IF–Östersunds FK.