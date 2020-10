SD i Sandviken vill avsluta samarbete med muslimskt studieförbund – efter påstådda terrorkopplingar

Det är i en motion till kommunstyrelsen som SD i Sandviken skriver att man vill att kommunen ska avsluta alla samarbeten med studieförbundet.

Anledningen till detta är att Ibn Rushd tidigare har pekats ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att ha kopplingar till den av flera länder terrorstämplade och islamistiska organisationen Muslimska brödraskapet från Egypten.

– Jag vet inte exakt hur samarbetet mellan kommunen och studieförbundet ser ut. Men vi ska inte ge pengar till föreningar med såna här kopplingar, säger Per Kihlgren (SD).

Enligt oppositionsrådet får Ibn Rushd i dag belopp på flera tusen kronor från kommunen. Tidigare ska studieförbundet ha fått ännu större belopp. Men efter att både Folkbildningsrådet granskat förbundet samt att de pekats ut av MSB har stödbeloppet sänkts över tid.

– Vi har drivit den här frågan inom kultur- och fritidsnämnden länge. Men nu vill vi se att samarbetet helt bryts, säger Per Kihlgren.

Ibn Rushd är ett av Sveriges tio statsberättigade förbund. De anordnar bland annat matematikkurser, körkortsutbildning och SFI för både kvinnor och män i Sandviken.

Ibn Rushd i Sverige har tidigare kritiserats för att vid flera tillfällen ha bjudit in gästföreläsare som uttryckt sig antisemitiskt samt homofobiskt. Trots att SD själva, nationellt, har haft företrädare som både uttryckt sig antisemitiskt och kritiskt mot just hbtq-personer, använder Per Kihlgren detta som ännu en anledning till varför kommunen borde avbryta samarbetet.

– De är inte en demokratisk förening som välkomnar alla. Vi anser även att de förespråkar vad vi uppfattar som hedersvåld, säger han.

Ozan Sen, som är chef för norra distriktet på Ibn Rushd, anser att SD:s motion både är befängd och bygger på felaktiga uppgifter.

– Det finns absolut ingen grund för dessa påståenden. Vi har god kontakt med tjänstemännen på kommunen och de har god insyn i vår verksamhet. Om de här politikerna bara visste hur mycket vi gör för människor som annars aldrig skulle komma i kontakt med det svenska samhället, säger han.

Hur ser du på att SD vill avbryta samarbetet med er med hänvisning till att ni ska ha bjudit in hatpredikanter mot homosexuella och judar för samtal?

– Jag har gjort en ordentlig granskning av vårt norra distrikt, där jag är ansvarig chef. Vi har inte bjudit in en enda person som kan ses som antisemitisk eller homofobisk. Samtidigt är det ganska intressant att SD är det parti som lyfter fram just detta som argument i denna motion, säger Ozan Sen.

Han dementerar samtidigt att förbundet har eller ska ha haft kopplingar till Muslimska brödraskapet. Vad gäller kritiken från Folkbildningsrådet säger Ozan Sen att man tagit till sig den tidigare kritiken och att man i dag uppfyller alla demokratikrav.

SD:s motion togs upp på kommunfullmäktige den 21 september. Kommunstyrelsen har tills i februari på sig att utreda ärendet och komma med ett förslag till beslut.