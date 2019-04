Ylva Martinsen inför VM-matchen mot Tjeckien: Vi måste jobba minst lika hårt

Sverige skapade ett antal mycket kvalificerade målchanser mot Tyskland, men en storspelande Jennifer Harss i motståndarmålet kombinerat med en hel del uddlösa avslut från Sverige resulterade i en strafförlust.

- Vi skapar helt klart fler bra målchanser än dom, men vi har många halvlägen där vi väljer dåliga avslut. Det är något spelarna vet om. Jag och vi hoppas det ska se annorlunda ut mot Tjeckien.

Ylva Martinsen tror på en svårare match mot Tjeckien än den som var mot Tyskland. Hon menar att Sverige måste se upp med Tjeckiens snabba spelvändningar.

- Tyskland nöjde sig ofta med att ha pucken framför sig och ofta la man ner puckarna bakom vårt mål och började jobba därifrån. Det kommer inte Tjeckien att nöja sig med. Det krävs att vi jobbar minst lika hårt för varandra som vi gjorde i den första matchen, säger Martinsen.

I Tjeckiens mål kan Klara Peslarova komma att stå. Peslarova spelar till vardags i Modo och gjorde stor succé under säsongen som gick. Hon var en av förklaringarna till varför Modo spelade så bra under stora delar av säsongen. Finns det någon fördel för Sverige att Tjeckien har en målvakt som man spelat mot under säsongen? Det ska ses i jämförelse med att Jennifer Harss möter svenskorna bara i landskamper.

- Våra spelare vet hur man gör mål på Peslarova och det är naturligtvis bra. Samtidigt ska vi vara medvetna om att i vår senaste landskamp mot Tjeckien var det inte Peslarova som stod. Vi kan möta en annan målvakt än henne och därför är det som alltid viktigare att vi fokuserar på vad vi själva ska göra.

Ylva Martinsen låter som alltid samlad och konsekvent i sin analys. Under fredagen såg Martinsen matchen mellan Frankrike och Tjeckien. En match som slutade med en 3-1 seger för Tjeckien.

Tjeckien är ett lag som består av så mycket mer än Klara Peslarova. Ett tiotal spelare är i nordamerika och en handfull har erfarenhet från SDHL. Det är ett mycket bra tjeckiskt lag Sverige ska möta.

ERIK SANDBERG