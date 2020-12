Seniorer har gått kurs i hur man firar jul digitalt

Ordföranden för SPF Seniorerna i Gästrikedistriktet Hans Ström kontaktade Ellinor Lundström, Verksamhetsutvecklare och SPF Seniorernas kontaktperson på Studieförbundet Vuxenskolan och berättade om sin idé. “Kan man ha en kurs i hur man firar jul digitalt?” var hans fundering, självklart kan man det tyckte Ellinor och gjorde ett upplägg för kursen. 19 seniorer från Gästrikland nappade på erbjudandet och vid just detta tillfälle var det åtta av dem som deltog.

Det har erbjudits totalt fyra träffar och man har varit mellan 3-9 personer vid varje tillfälle. Deltagarna har fått en genomgång av mötesplattformen Jitsii meet och därefter fått lära sig hur de själva skapar ett digitalt rum och bjuder in sina gäster till det. Deltagarna har haft varierande förkunskaper men alla har under kurstillfället både skapat, bjudit in och gått med i andras rum.

Den äldste deltagaren som deltog var 84 år, det är strongt att våga lära nytt i den åldern, tycker Ellinor som tillsammans med sin kollega Lisa Andersson hållit i kurstillfällena.

En deltagare säger att “Har man bara den rätta motivationen går det att lära sig” och att trots pandemin ändå kunna umgås med sina nära och kära på detta sätt via skärmen på sin dator, telefon eller surfplatta har varit en bra motivator.

Ellinor Lundström

Vuxenskolan