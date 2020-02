Sent ledningsmål räckte inte – Brynäs föll i förlängning i bottenmötet

Brynäs startade matchen fem poäng före Linköping, och att matchen var viktig (särskilt för Linköping som behöver kontakten) märktes så tillvida att inget av lagen bjöd på särskilt mycket i första perioden och att spelet hackade en del för bägge lagen.

Linköping var närmast ett ledningsmål, förlade ganska ofta spelet i offensiv zon men hade ingen riktig spets och pucken tog ofta på ett ben eller en klubba eller nåt annat.

Kan ju också vara så att Brynäs försvarade bra.

Och Samuel Ersson fortatte att spela stabilt.

Linköping fick en utvisning med sig i slutet av första perioden men powerplayspelet lämnade en del i övrigt att önska.

Det var för övrigt Oscar Birgersson – junioren som klev in som sjuke Daniel Mannbergs ersättare – som hamnade i protokollet för den utvisningen.

Men Birgersson fixade en utvisning också, när han såg till att Jonas Junland åkte för en interference efter halva andra perioden. Och då fick Brynäs till det för första gången, då Linus Ölund hittade Emil Molin som snabbt smörpassade till Greg Scott som fick öppen bur till 1–0.

Ursnyggt.

Brynäs fick sedan ytterligare upprepade möjligheter i numerärt överläge utan att lyckas lika bra. Man hade till och med fem mot tre i 39 sekunder.

– Vi måste se till att få fler puckar på mål, var Greg Scotts recept för att slå i spiken i Linköpings kista när han intervjuades på storbildaren i andra paus.

Det där kanske inte riktigt följdes till punkt och pricka, men när Jaarkko Rissanen lyckades få pucken utanför öppen kasse kändes det som att det här nog skulle räcka ändå.

Brynäs hade en puck i stolpen också, i powerplay med sju minuter kvar (Emil Molin).

Men så skickade Jonas Holös iväg ett skott från blå med fyra minuter kvar som landade högt bakom Samuel Ersson, 1–1.

Något alldeles extra behövdes nu – det får man väl säga att nye backen Marcus Björks sjujädra slagskott var när han fick läget med en och en halv minut.

Då smällde det, 2–1.

Men det var inte slut på dramatiken. Linköping tog ut målvakten och Sam Lofquist dammade in 2–2 med halvminuten kvar. Målet videogranskades – och godkändes.

Förlängning till slut alltså, trots det sena ledningsmålet som de flesta trodde och hoppades skulle räcka.

Och Sam Lofquists show fortsatte. När han fick passet från Broc Little skickade han in 3–2 och avgjorde 2.27 in i förlängningen.

På annan plats denna tisdag vann Växjö, Brynäs huvudkonkurrent om den sista slutspelsplatsen, smålandsderbyt mot HV 71 med 5–1. Nu skiljer tre poäng upp till Växjö, som har en match mindre spelad.

Och där bakom är Linköping nu fyra poäng efter.

Matchens...

...utbuade ex-brynäsare: Sebastian Karlsson, som gjorde ett par säsonger i Brynäs 2006–08, knuffade in Greg Scott i sargen med huvudet före i första perioden. Då var det glömt att Karlsson varit brynäsare kan man säga. Inte blev det nån utvisning heller.

...debutant: Oskar Kvist fick visserligen ingen istid, men han satt där i båset och han stod där i laguppställningen som extraforward.

...klagomål: Linköpings tränare Bert Robertsson syntes tydligt säga att det var "pinsamt" när domarna tog ut Jonas Holös för en high sticking på Brynäsbacken Marcus Björk, som tycktes reagera aningen sent när klubban träffade visiret i en närkamp.

...indianare: Slogs av Alexander Lindelöf i andra periodens slutskede rakt i gapet på Patrik Lundh, som dock sköt illa mitt på Samuel Ersson.

Matchens tre brynäsare

1. Greg Scott, f. Kändes pigg rent allmänt. Var väl inte det svåraste att sopa in 1–0-pucken i det tomma nätet – men det ska göras också. Och Scott gjorde det med stil.

2. Samuel Ersson, mv. Mötte inte de skarpaste skyttarna denna afton – men när det behövdes stod han oftast i vägen. Lugn och trygg.

3. Joachim Rohdin, f. Fjärdekedjan var kanske den bästa enheten den här kvällen när man summerar alltihopa – och i den var Jocke Rohdin den som tog för sig allra mest. Kul!

Matchfakta

Brynäs–Linköping 2–3 e förl (0–0, 1–0, 1–2, 0–1)

Andra perioden: 1–0 (9.33) Greg Scott (Emil Molin, Linus Ölund), spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 1–1 (16.00) Jonas Holös (Jonas Junland), 2–1 (18.29) Marcus Björk (Niclas Andersén), 2–2 (19.29) Sam Lofquist, spel sex mot fem.

Fjärde perioden: 2–3 (2.27) Sam Lofquist (Broc Little), spel tre mot tre.

Skott: 19–28 (6-12, 6–7, 6–8, 1–1).

Utv, BIF: 3x2 min. LHC: 5x2 min.

Domare: Marcus Linde och Christoffer Holm.

Publik: 4 485.