Serieledaren tappade greppet efter skada – men Strömsbro föll ändå till slut: "Kommer bli ett race in i det sista"

Det kändes som att det mesta hände i tredje perioden i det här toppmötet – utom att nån avgjorde.

Strömsbro gjorde ett snabbt ryck i andra och gick från 1–1 till 4–1 på dryga tre minuter, men släppte in 4–2 innan perioden var över. I pausen bröt målvakten John Morelius på grund av skada, Alexander Flink fick hoppa in och tio minuter in i tredje hade han tvingats släppa in både 4–3 och 4–4 och Wings gick definitivt för segern.

Då körde Wingsbacken Sebastian Lindström olyckligt in i sargen med huvudet före, blev liggande länge och sedan utskjutsad på bår. Bortalagets spelmässiga övertag kom av sig efter det.

– Det kan bli så ibland när en sån skada uppkommer, säger Thomas Engman.

Efteråt kunde Strömsbros lagläkare Sven Tegmark lämna lugnande besked.

– Han fick en smäll mot muskeln på vänster sida av nacken, så det är ingen fara med honom. Han hade hela tiden full rörlighet i armar och ben. Men man vill alltid vara på den säkra sidan. Många har den där Leksandsspelaren i tankarna när sånt här händer.

Närmast att avgöra matchen kom nu Joakim Axman som kom fri med 30 sekunder kvar men misslyckades med dragningen. Axman fick också ett mål bortdömt för hög klubba vid ställningen 4–3.

– Det blev lite heta känslor i samband med det. Vi har en fotograf som tar bilder för klubbens räkning, och hon har en bild där det syns ganska tydligt att det inte är nån hög klubba där. Men det är inget att göra åt nu, säger Thomas Engman.

Förlängningen tre mot tre blev vad en förlängning tre mot tre innebär – en hel del solokörningar – utan att något mål kom.

I straffläggningen gjorde Nicklas Strid första målet, men Wings krånglade sig ur pressen och vann.

Thomas Engman tog förlusten med jämnmod:

– Det är starkt av oss att vara med hela vägen in ändå, vi går runt på lite folk och det sliter. Efter morgonvärmningen kastade David Deutsch in handduken också. Sen är det inte lätt för Flink att komma in i en seriefinal på det sättet heller, även om han stått de senaste matcherna.

I och med strafförlusten är Strömsbro nu två poäng efter Wings i toppen.

– Men båda lagen kommer att tappa en del poäng under resten av serien, det kommer att bli ett race in i det sista om förstaplatsen, förutspår Thomas Engman.

Hockeyettan östra vår

Strömsbro–Wings Arlanda 4–5 e str (1–1, 3–1, 0–2, 0–0, 0–1)

Första perioden: 0–1 (1.06) Johan Mohlin, straff, 1–1 (4.08) Nicklas Strid (Joakim Axman, Viktor Ehn), spel fem mot fyra.

Andra perioden: 2–1 (10.11) Christoffer Persson (Viktor Ehn), 3–1 (12.27) Viktor Ehn (Joakim Axman, casper Evertsson), spel fem mot fyra, 4–1 (13.35) Christoffer Persson (Viktor Svensson), 4–2 (18.30) Otto Larsson (Christian Blomqvist).

Tredje perioden: 4–3 (4.09) Johan Mohlin (Otto Larsson, Pontus Andersson), 4–4 (9.09) Marcus Karlsson (Sebastian Lindström, Felix Lööv).

Avgörande straff: 4–5 Rasmus Hedin.

Utv, Strömsbro: 3x2 min. Wings: 6x2 min.

Skott: 28–27 (5–10, 15–57–9, 1–2, 0–1).

Domare: Mikko Taskinen

Publik: 183.