Brynäs fick nöja sig med en poäng när Växjö var starkast i förlängningen: "Han har utvecklat sitt offensiva spel"

Växjö fick en drömstart när man tog ledningen efter bara 28 sekunder. Men Brynäs ryckte upp sig och vaskade fram två frilägen via Jesper Boqvist och Tomi Sallinen men inget satt. Och när man fick chansen i powerplay radades chanserna upp men pucken ville inte in.

Brynäs fick inleda den andra perioden med en ny chans powerplay och det är nåt man är bra på. Bäst i hela serien och återigen fick man utdelning när Nicklas Danielsson slog in kvitteringspucken på tennis. Och när Brynäs lyckades skapa ett rejält tryck i Växjös zon under några svettiga minuter spelade Ludde Nilsson fram Emil Forslund som kunde pricka in sitt femte mål för säsongen.

Men Lakers krigade sig tillbaka och Roman Horak kvitterade drygt fem minuter in i den tredje och när det blev periodens enda mål väntade förlängning.

Och även om Brynäs lyckades knipa bonuspoängen senast har man ju haft svårt i sudden och så även i eftermiddag. Roman Horak hittade krysset bakom en storspelande Joacim Eriksson och bonuspoängen till Lakers.

Matchens grej

Daniel Rahimis genialitet. Det tog bara 28 sekunder innan Växjö tog ledningen. Men det var ett mycket märkligt mål. Tunge backen Daniel Rahimi skulle slänga iväg ett dragskott från blå, men då knäcktes klubban rätt av. Pucken gled sakta mot mål och alla såg mest förvånade ut. Det uppfattade Pontus Netterström som enkelt kunde vispa in 1–0 bakom en chockad Jocke Eriksson. Rahimi fick en assist skrattade gott i pausen när han blev intervjuad.

Matchens hetaste

I slutet av första fick Växjö spela powerplay. Och Pontus Holmberg trodde nog att han enkelt skulle slå in Lakers 2–0-mål när han fick läge precis framför kassen. Jocke Eriksson släppte retur, men läste spelet bra och gled lugnt över och slängde upp "Frälsaren", som han kallar sin plockhandske och knep trissan. Holmberg trodde inte det var sant att pucken inte satt i nätmaskorna bakom Hedesundakeepern.

Matchens tre stjärnor

1. Victor Söderström

Vad gjorde du när du var 17 år? Var du också en tongivande back i ett SHL-lag med över 19 minuter i istid? Nja, tillåt mig att tveka – för det är inte så många som varit det genom åren. Men när Brynäs slet för att hålla undan i slutet av matchen slängde Magnus Sundquist in Victor Söderström som var hur kylig som helst. Han var även nära att få pricka in sitt andra spelmål när Simon Bertilsson hittade honom i slottet.

2. Simon Bertilsson

Förutom att vara en gedigen försvarsspelare har Simon Bertilsson utvecklat sitt offensiva spel nåt enormt denna säsong. Minns bara passningen bakom ryggen när han fick stå framför kassen i powerplay häromveckan. Och idag levererade han en macka på Victor Söderströms blad i mittperioden. Som vanligt mycket istid, 24.08, endast slagen av radarpartnern Ryan Gunderson som skrapade ihop 28.20.

3. Viktor Fasth

Man ville helst ha Joacim Eriksson på den här platsen – och det kanske han hade varit om Brynäs vunnit. Men när Lakers knep bonuspoängen måste Fasth in på en tredje plats. Han räddade Växjö flera gånger under matchen. Tre frilägen bland annat. 36-åringen fortsätter att hålla rasande hög klass i Växjökassen.

Växjö Lakers–Brynäs IF 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (0.28) Pontus Netterberg (Daniel Rahimi, Joel Persson).

Andra perioden: 1–1 (2.57) Nicklas Danielsson (Tomi Sallinen, Joel Kellman) spel 5 mot 4, 1–2 (17.58) Emil Forslund (Ludvig Nilsson, Samuel Asklöf).

Tredje perioden: 2–2 (5.48) Roman Horak (Julius Junttila, David Bernhardt).

Fjärde perioden: 3–2 (1.19) Roman Horak (Joel Persson)

Utv, Växjö: 2x2 min. Brynäs: 3x2 min.

Skott: 34–23 (10–8, 12–8, 9–7, 3–0)

Domare: Mikael Nord, Richard Magnusson.

Publik: 5 750.