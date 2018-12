Brynäs jagade bort förlängningsspöket – vann efter straffar: "Vi har ju den där 17-åringen.."

Då var den där förbannelsen äntligen bruten. Brynäs har för första gången denna säsong vunnit efter förlängning eller straffar. Efter nio försök utan lycka var det tionde gången gillt för Magnus Sundquist och hans Brynäs.

– Segern i sig är jätteskön men skönt att vi vann i straffläggningen också. Skönt att få visa att vi kan vinna där också. Vi visar så mycket moral, det är ett gäng som står samman, jävlar i mig. Lag som inte har det presterar inte i match efter match.

– Sen jag kom har vi slutat prata om: "nu ska vi vinna" utan nu vill jag att man ska känna att man vill ut och prestera för varandra. För emblemet på bröstet, Brynäs IF och för sina lagkamrater.

Med tanke på hur utspelade Brynäs blev i andra perioden var det ett nytt styrkebesked av Magnus grabbar att hålla Färjestad stången. Tre raka boxplay i rad under andra gav Färjestad ett rejält momentum.

– De var heta men jag tycker inte vi stressar upp oss. Vi hittar ett lugn och ett bra boxplayspel. Men alla måste förstå att matcher svänger i karaktär. Det svänger fram och tillbaka och Färjestad var klart bäst i andra perioden. Men vi går inte ned oss och fortsätter att köra. Vi får aldrig nån panik.

Och äntligen börjar Brynäs boxplay vara så där bra som man vant sig vid de senaste säsongerna. I början av denna läckte man som ett såll bakåt. Det gör man inte längre och framförallt inte i boxplay då.

– Jag tror inte vi släppt in mer än två mål de senaste tolv-tretton matcherna och boxplay har varit bra länge nu.

Brynäs lyckades hålla 2–2 inför sista perioden.

– Då sa vi att nu ska vi tro på det här. Då jämnade det ut sig och vi vågade tro på grejerna. Det är inget juniorgäng vi mötte idag, Färjestad är rejäla men det visar också vad som bor i det här laget. Det är kul att se.

En extra krydda till en redan piffig match var att Tomi Sallinen – klar för Brynäs så sent som i fredags och som kom från just Färjestad – klev in och kvitterade med bara 40 sekunder kvar av ordinarie tid.

– Det var ingen tvekan att ha honom inne i sex mot fem spelet. Jag hade hoppats att han skulle få lite yta. Och så har vi den där 17-åringen också..

Ja, Brynäs har ju det. Det börjar gå inflation i alla superlativ som öses över Victor Söderström. Men när man kliver in inför ett kokande och knökfullt Löfbergs Arena och enkelt sätter, inte bara en, utan TVÅ straffar, ja, då måste man bli imponerad återigen.

– Det fina med det här är att han klarar det här. Självförtroendet han får, rubrikerna, han klarar allt sånt. Han är så ödmjuk, fokuserad och vuxen i sitt tänk. Han kliver in och tar straffarna inför fulla läktare, säger Magnus Sundquist.

Matchfakta

Färjestad BK–Brynäs IF 3–4 (1–2, 1–0, 1–1, 0–0, 0–1)

Första perioden: 1–0 (2.14) Joakim Nygård (Jesse Virtanen), 1–1 (9.22) Ryan Gunderson (Joel Kellman, Simon Bertilsson) spel 5 mot 4, 1–2 (19.37) Daniel Mannberg (Jacob Blomqvist, Emil Forslund).

Andra perioden: 2–2 (8.53) Ilari Melart (Oskar Steen).

Tredje perioden: 3–2 (9.28) Jesper Olofsson (Axel Ottosson, Marcus Nilsson), 3–3 (19.20) Tomi Sallinen (Jesper Boqvist, Ryan Gunderson) spel 6 mot 5.

Fjärde perioden: –.

Avgörande straff: Victor Söderström.

Skott: 37–20 (10–8, 14–2, 11–8, 2–2).

Utvisningar: FBK 3x2 min, BIF: 5x2 min, 1x5 min, 1x20 min.

Domare: Sören Persson, Patric Bjälkander.

Publik: 8 250.