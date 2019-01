Danielsson tillbaka efter avstängning – blev målskytt direkt: "Suttit och studsat på läktaren"

Det var en spelsugen Nicklas Danielsson som var tillbaka i förstakedjan bredvid Joel Kellman och Jesper Boqvist.

– Nu har man suttit på läktaren och studsat i två matcher så det var kul att vara tillbaka.

Och nog funderar man om Danielsson tränat lite tennis under de två veckor han inte spelat match på. Kvitteringspucken signerat just Brynäs nummer 74 slogs påpassligt in på volley.

– Det var skönt. Jag trodde det var hög klubba först men sen såg jag reprisen och då såg jag att det var rätt lugnt.

– Bra tryck på läktarna och bra fart på isen. Det var en rolig match. Den svängde lite fram och tillbaka. De får ju det där flytmålet i början när Rahimis klubba gick av. Så det blev en tuff start men ändå kämpar vi oss tillbaka i matchen. Vi fick lite långa byten på dem stundtals och vi gör en helt okej andra period.

Och Brynäs gick ut med ledning inför den sista perioden efter att Emil Forslund prickat in sitt femte mål för säsongen. Men säg den glädje som varar.

– Vi jobbade på bra för att behålla den ledningen, men det blev lite snett. Jag tror inte Jocke såg deras kvitteringspuck.

Eriksson räddade med axeln och pucken flög rätt upp i luften och landade mitt framför honom. Men den enda som såg det var Växjös Roman Horak som enkelt kunde vispa in kvitteringen mellan benen på Brynäskeepern.

– Över 60 minuter gör vi en klart godkänd bortamatch. Vi visar att vi är svåra att slå.

Och efter 60 minuter hade Brynäs en poäng med sig in i förlängningen. Och trots att man bröt förbannelsen senast mot Frölunda var det återigen Roman Horak som fick sista ordet.

– Det är klart att det hade varit skönt att få vinna i tre mot tre-spelet igen. Men ja, det är bara att ta nya tag, säger Nicklas Danielsson.

Magnus Sundquist var, trots förlusten ändå nöjd över lagets prestation.

– Vi tryckte ned Växjö stundtals i andra perioden. Vi kan inte bara se till krigandet. Man måste jobba och det gjorde vi inte mot Rögle men vi gjorde det mot Frölunda. I dag jobbade vi plus att vi spelade bra – vi visar lite vad som bor i det här gänget, att vi också kan spela bra ishockey. Att man åker till Växjö och stundtals pressar dem – vi hade kunnat vinna, det hade kunnat bli två poäng, nu det blev en – det är en styrka.

Kul att en sån som Emil Forslund får vara med och bidra också.

– Ja, absolut. Hela den linan var bra med Asklöf och Ludde Nilsson. Asklöf har varit bra en längre tid. Sen tycker en sån som Jacke Blomqvist, Alcén, Rohdin, de kliver in och jobbar för Brynäsmärket som om det vore det sista de gör.

– Det gör alla som inte får de där stora rubrikerna. Det gör mig stolt att se hur de där krigar byte efter byte, man går in och krigar och får smällar och tacklingar. De förtjänar en stor credd, de som inte får de största rubrikerna, säger Magnus Sundquist.

Matchfakta SHL – omgång 32 av 52

Växjö Lakers–Brynäs IF 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (0.28) Pontus Netterberg (Daniel Rahimi, Joel Persson).

Andra perioden: 1–1 (2.57) Nicklas Danielsson (Tomi Sallinen, Joel Kellman) spel 5 mot 4, 1–2 (17.58) Emil Forslund (Ludvig Nilsson, Samuel Asklöf).

Tredje perioden: 2–2 (5.48) Roman Horak (Julius Junttila, David Bernhardt).

Fjärde perioden: 3–2 (1.19) Roman Horak (Joel Persson).

Utv, Växjö: 2x2 min. Brynäs: 3x2 min.

Skott: 34–23 (10–8, 12–8, 9–7, 3–0)

Domare: Mikael Nord, Richard Magnusson.

Publik: 5 750.