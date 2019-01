Djurgårdens powerplay för mycket för Brynäs på Hovet – och framåt hände ingenting

Matchens (tur)grej

Dick Axelsson blixtrade till med ett eget initiativ i powerplay, klev in i banan, fintade skott, tog sig till ett ännu bättre läge – och avlossade till slut. Först fick han målet också, då det såg ut som att han fick hjälp av Brynäsbacken Marcus Ersson som täckte skottet och pucken tog en retfull bana och dalade in förbi David Rautio. Senare korrigerades det dock och visade sig att det var Daniel Brodin som touchade in den. Det betydde hur som helst 3–0 och rullgardin ned.

Matchens hetaste

Den poängglade JVM-spelaren Emil Bemströms dynamitgubbe till direktskott vid 2–0. Den hann Rautio inte ens se.

Matchens tre stjärnor

1. Linus Hultström, Djurgården

Gjorde såvitt vi kunde se knappt ett enda misstag under hela matchen. På rätt plats i defensiven, glad i offensiven och supersäker i styrande roll i Djurgårdens fruktade powerplay som punkterade matchen i andra perioden. Mål gjorde han också, tråcklade upp 1–0 över och bakom David Rautio.

2. Adam Reideborn, Djurgården

Gjorde, på sin 27:e födelsedag, allt rätt sista minuten i Gavlerinken i fredags då Brynäs tryckte på för kvittering – och fortsatte på den linjen på Hovet. Nu kom nollan också.

3. Jacob Josefson, Djurgården

Med sin teknik och sin passningsskicklighet var han Hultströms bäste vän i powerplay, hittade ytorna, vann puckarna och gjorde livet surt för Brynäs när helst det passade som bäst (eller sämst, om man är på den sidan). Straffen i andra perioden missade han dock.

Matchfakta

Djurgården–Brynäs 3–0 (1–0, 2–0, 0–0)

Första perioden: 1–0 (17.02) Linus Hultström (Jacob Josefson).

Andra perioden: 2–0 (5.23) Emil Bemström (Linus Hultström, Jacob Josefson), spel fem mot fyra, 3–0 (9.58) Daniel Brodin (Dick Axelsson, Jakob Lilja), spel fem mot fyra.

Utv, DIF: 4x2 min. BIF: 3x2 min.

Skott: 25–24 (11–7, 12–7, 2–10).

Domare: Mikael Andersson, Tobias Björk.

Publik: 8 094.