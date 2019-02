Efter crosscheckingen på Brynäsforwarden – Växjöspelaren stängs av

Peter Andersson var minst sagt på tapeten under gårdagens match mellan Växjö och Brynäs. Växjöspelaren inledde matchen med att tackla Joel Kellman som såg ut att få ont, och fortsatte därefter med att crosschecka Jesper Boqvist i ansiktet.

Det sistnämnda innebar att Andersson fick tacka för sig, då han fick matchstraff.

Under fredagsförmiddagen meddelades också att han anmälts till disciplinnämnden för händelsen, och på eftermiddagen kom domen. Peter Andersson stängs av under tre matcher för checking to the head, och tvingas böta 8 000 kronor.

I beslutet nämner disciplinnämnden nyckelfaktorer som att tacklingen är våldsam och att det finns skaderisk, som skäl för avstäning.

Boqvist klarade sig med ett jack på hakan, men för Joel Kellman, som var den som fick ta del av Anderssons tackling, innebar det att han fick lämna isen med en knäskada.