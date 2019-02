Kapten Blomqvist tillbaka – berättar om Brynäs mentala coach: "Haft hjälp hela säsongen"

Det var dagen efter krossen i Mora. Brynäs körde ett snabbt pass på drygt 35-40 minuter och efteråt var det en sprudlande och taggad Jacob Blomqvist som klev av isen.

Efter tre matchers avstängning är lagkaptenen äntligen tillbaka i ett något skadeskjutet lag.

– Det ska bli skitkul. Det har varit riktigt tråkigt att sitta på sidan, säger han.

Matchen mot Mora såg han hemma med mamma och pappa. Frustrerad, så klart.

– Jag tyckte vi var bra, trodde att vi skulle vinna efter två perioder. Vi är ett lag och man vill så gärna hjälpa till och nu får jag äntligen det. Som jag sa, det ska blir skitkul och vad är det, sju matcher kvar va? Man vill ju att det ska vara mer kvar, säsongen ska vara lång. Vi har det i våra egna händer.

– Man får välja om man ska börja hitta fel eller om man ska se det positiva. Jag väljer att vara senare sorten och ser positivt på det hela. Vad vi kan vinna. Vad vi kan göra. Klart att det var tungt efter matchen igår men det är som ett slutspel nu, match varannan dag.

Det har varit en följetong hela säsongen. Brynäs är näst sämst i SHL på att göra mål, på de fyra senaste matcherna ynka fyra, totalt. Undermåligt så klart.

Hur tänker man när ni trots ett massivt tryck, som i andra perioden, inte får in puckarna?

– Man får energi när man ser att man har tryck och momentum. Men givetvis inte lika mycket som att göra ett mål också.

Men kan det bli att man tvekar lite i vissa lägen när man vet att man haft svårigheter att få in puckarna?

– Nä, jag vet inte. Det går upp och ned i perioder. Det handlar om självförtroende, får man in några puckar funderar man inte lika mycket – då går man mer på instinkt.

För att få ordning på den psykologiska biten har Brynäs hjälp av en mental coach. Gunnar Söderström, själv gammal elitidrottare.

– Han är med lite då och då. Så det inte blir att han bara kommer när man torskar, utan han är här lite pö om pö under säsongen. De som vill prata mer med honom gör det och de som känner att de klarar det själv gör på sitt vis.

- Förr tog vi in hjälp när det gick sämre men då blir det en krisstämpel på det, om man bara kommer in när det går dåligt. Därför valde vi i år att han varit med redan innan vi gick på is, att han kommer ned och surrar lite. Drar lite historier och berättar lite hur man ska tänka.

Har han varit här den senaste tiden?

– Ja, han var senast förra veckan.

Är det bra att ha en sån och ventilera med?

– Ja, absolut. Det ska finnas för de som har behov av det.

På torsdagskvällen väntar som sagt ny match för Brynäs och vad kan då en spelsugen och utvilad Jacke Blomqvist bidra med?

– Det blir "Flygande Jacob" nu! Nä, men jag ska bara in och köra och försöka smitta av mig så mycket det bara går med glädje och vilja.

Och Jesper Jensen får ni möta också.

– Ja just det. Det blir kul att spöa honom, flinar Flygande Jacob Blomqvist.

Nedsläpp, Brynäs–Skellefteå, Gavlerinken torsdag 28 feb 19.00

Så spelar Brynäs

Målvakter: Joacim Eriksson och David Rautio

Förstafemman: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Jesper Boqvist, Tomi Sallinen, Nicklas Danielsson.

Andrafemman: Niclas Andersén, Victor Söderström – Johan Alcén, Jacob Blomqvist, Joachim Rohdin.

Tredjefemman: Eric Norin, Niclas Lundgren – Daniel Mannberg, Rudolf Cerveny, Emil Forslund.

Fjärdekedjan: Ludvig Nilsson, Albin Kedbrant, Samuel Solem.

Extra back: Adam Deutsch.

Extra forward: Adrian Elefalk.