För tredje matchen i rad väljer Brynäs supportergrupper Kamratkompaniet och Brynäs Tifo att inte dyka upp.

Det efter en konflikt med klubben som man skulle försöka lösa under torsdagen, men mötet ställdes in av Brynäs i sista stund.

– Jag var borta och fick försenade flyg och saknade information för att kunna gå in i mötet, säger klubbdirektören Michael Campese.