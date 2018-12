MAGNUS MÖTER: Tommy Melkersson: "Dom ringde till familjen och bad dem komma upp, sa att nu är det nog dags..."

Han är lik sig, Tommy Melkersson, 53 år nu och håret lite mer åt det gråa hållet men annars ser han ut ungefär som han gjorde när han avslutade karriären med SM-guldet 1999.

På bilderna han visar i sin mobil är det inte riktigt likadant, man ser inte att det är samma person. Han vill inte att de ska publiceras, men de visar Tommy Melkersson under månaden på Gävle sjukhus hösten för fyra år sedan då han var en hårsmån från döden.

– Det var så illa att dom ringde familjen och bad dem komma upp, och sa att nu är det nog dags, säger Tommy, som berättar historien om hur ett litet sår på fingret utvecklades till ett livshotande kritiskt tillstånd.

– Det var på jobbet, jag skar mig på nåt och fick ett litet sår en vecka innan. Jag minns att jag gjorde så här, säger Melkersson och visar hur han tog fingret mot munnen, sög på det och spottade ut.

– Så där som man gör. För att man inte ska få in nån skit. Sedan tänkte jag inte mer på det. Söndagen efter satt jag hemma i soffan och fick plötsligt så ont i ena axeln. Först trodde jag att jag kanske legat tokigt på nåt vis och tänkte att det går väl över. Så jag åkte in med familjen till stan för att äta. Men det blev bara värre och jag var tvungen att gå ut från restaurangen. Då hade jag riktigt ont, sonen kom ut och jag sa att nu måste jag åka till akuten. Jag fick några sprutor och lite tabletter och åkte hem därifrån vid halv tolv på kvällen. Halv tre stod jag inte ut längre och åkte tillbaka upp.

Och sedan blev du kvar?

– Nej, inte riktigt då. Jag hamnade på ortopeden och fick gå in i en skrubb med en massa mediciner på hyllorna, dom hade väl inget rum ledigt, och fick en kortisonspruta i axeln som dom tryckte in en gång, drog ut och körde in igen – och det där har jag tänkt på, för bakterierna som jag hade var såna som växer på huden...jag vet inte... Hur som helst skulle jag skickas hem igen. Men jag har haft en farsa som hade kol och som var envis, en gång rymde han från sjukhuset för att han inte ville vara kvar och så ville jag inte bli så jag sa "nej, jag vill stanna". På onsdagen tyckte jag att jag kunde åka hem. Och på torsdagmorgon vaknade jag och hade ont i den andra axeln. Det var bara att åka upp igen – och från att jag kom in då så minns jag ingenting i tre och en halv vecka framåt. Jag låg inne i fyra och en halv sammanlagt, hela oktober.

Du har inga minnen alls?

– Nej, det enda jag vet är det jag fått berättat för mig. Jag var full av morfin. På lördag sa frugan till läkarna "Kan det inte vara blodförgiftning?" men det trodde dom inte eftersom jag inte hade feber. Men sen kom febern. Och då konstaterades det blodförgiftning.

Det lilla såret som, högst sannolikt, var roten till det onda hade redan börjat läka, men en infektion hade spridits i hela kroppen. Jakten på att hitta rätt antibiotika började, och något som kan liknas vid en mardröm.

– Dom använde en pump och pumpade var ur kroppen på mig, öppnade mig här, här och här, säger Tommy och visar handleden, knät och en bild på ett jätteärr på låret.

– Kroppen var alldeles uppsvullen, totalt öppnade dom 70 centimeter hud allt som allt och lårmuskeln är delad. Jag känner fortfarande av det ibland, att det känns som om en del av den liksom ramlar nedåt. Dom fick försöka mata mig eftersom jag ju inte kunde äta själv, jag gick ner 18 kilo på tre veckor.

Och ett tag såg det alltså ut som om du inte skulle överleva.

– Ja, det var under den här perioden som dom ringde till frun och barnen och sa att dom skulle komma upp, att nu är det nog dags...

Men här sitter du.

– Ja... läkaren sa att det var tack vare min fysik, om jag inte haft den hade jag inte klarat mig. Så är det. Jag har funderat en del på varför det blev så illa, och mycket berodde på att jag hade dåligt immunförsvar just då. Morsan dog i augusti och det hade varit mycket med det under en lång tid. Jag tror det kan ha påverkat.

Har du pratat med familjen om hur de hanterat det dom varit med om?

– Ja, det var ju egentligen värst för dom. Hur dom har haft det. All väntan utan att veta någonting. Dom mådde ju inte bra. Hon har skrivit en dagbok om hur det har varit, läkarna sa åt henne att göra det.

Har du läst den?

– Jag har försökt. Men jag undviker det faktiskt.

Hur har du själv hanterat att du varit så nära döden?

– Man har ju fått en annan syn på livet, även om man kommit tillbaka lite till hur det var förr nu. Man vill göra mer saker. Allt är så skört. Pensionssparat har vi alltid gjort och vi skulle in till banken och prata om det där och jag sa att jag tänkte sluta med det, vad ska jag spara pengar för när jag kan vara död om tio år, så började jag tänka. Men till slut blev det så att vi höjde istället, haha.

Det många inte vet är ju att du faktiskt spelade hela din karriär i Brynäs med en kronisk sjukdom.

– Ja, jag har en reumatisk sjukdom, Bechterews, som jag fick konstaterat när jag var 19-20. Ett tag var jag orolig för om jag skulle kunna spela mer hockey, men läkarna sa att det bästa du kan göra är att träna.

Påverkade den ditt spel alls?

– Nja, det tror jag inte. Jag hade lite ont i höfter och ljumskar ibland efter matcherna, och ibland på nätterna också, men Glenn Hellström utnämnde mig till världsmästare i stretching. Jag var noga med det eftersom det hjälpte.

Du, vissa blir legendariska genom att göra massor av mål och poäng. Andra får kultstatus på annat sätt. Som du. Varför just du tror du?

– Jag offrade mig alltid för laget, det är väl det. Det är roligt i alla fall att ha blivit kultspelare.

Du har jobbat 34 år på Korsnäs och du spelade elva raka säsonger i Brynäs. Jag tänker att det kan ha med sånt att göra också. Lojalitet.

– Jo, det kan det väl. På den tiden jag kom till Brynäs var det mer så att man stannade, det var mot slutet som det blev mer och mer vanligt att röra på sig. Då började pengarna styra mer. Gunnar Svensson, agenten, frågade om jag ville spela en säsong i Tyskland, men grabben gick i skolan då och jag ville inte flytta.

– Att jobba vid sidan om har alltid passat mig bäst. Jag provade att spela på heltid en säsong men stod inte ut med att inte ha något att göra mellan träningarna. Det blev mycket TV. Jag hade tagit tjänstledigt men ringde och sa att det här funkar inte, jag vill jobba som vanligt. Jag vill gå upp tidigt på morgonen, det har jag alltid gjort. Komma igång.

Sedan verkade du ju mest i det tysta också så att säga, jag undrar om jag någonsin intervjuat dig efter en match.

– Nä, jag undvek intervjuer. Jag kommer ihåg att jag gjorde mål från halva planen mot Djurgården i slutspelet sista säsongen. Det var Tommy Söderström som stod, jag sköt från röda och åkte mot båset för att byta – och så gick den in. Jag förstod ju direkt att det skulle bli TV och grejer, så jag skyndade mig in i duschen så jag kunde skylla på det.

Skulle varit svårare nu för tiden det, med alla avtal som finns.

– Ja. Spelarna är mer tränade att prata nu. Jag har alltid varit en tyst person. Det var på isen man tog lite plats ibland.

Du saknar inte den uppmärksamheten.

– Nä. Men matcherna saknar man.

Söker man på ditt namn på Youtube får man en enda träff, vet du vad det är?

– Svehla va? Slagsmålet. Ungarna plockar fram det där ibland, och säger att jag förlorar. Jag förklarar för dem att jag försökte få tag i tröjan på honom, men aldrig riktigt lyckades.

► Se Tommy Melkersson möta Robert Svehla här nedan, i kvartsfinalen 1994

I den sista match du gjorde för Brynäs blev det SM-guld.

– Ja, det kunde inte slutat bättre. Jag slutade ju egentligen inför det året, jag hade hört att dom funderade på att plocka bort mig och ville hinna före. Men i slutet av sommaren ringde dom och frågade om jag ville köra ett år till, jag sprang en gång i augusti och sedan var jag med igen. I den sista finalen uppe i Övik, i slutet, bad jag om att få avstå att spela. Jag var så trött. Och livrädd för att göra nåt misstag.

– Men året efter höll det på att bli comeback igen faktiskt. Brynäs hade många skador och inför en match borta mot Timrå ville dom ta in mig från Skutskär, men "Lillis" Lövblom som tränade Skutskär sa nej.

Rune Pettersson, som var ansvarig för spelarkontrakt i mitten av 90-talet, har sagt att den enda gång han gav en spelare mer än han borde var när han förhandlade med dig under sitt sista år i Brynäs. Han kände att du var värd det.

– Det var snällt. Jag kommer ihåg dom där förhandlingarna. Det var svårt tycker jag. Man visste inte riktigt vad man skulle säga. Vad man var värd.

Det sista du gjorde på en hockeyrink var tolv matcher med Huge i division 2 säsongen 2007/08, för att få spela med din son Patrik.

– Ja, det var enda anledningen, det var något jag verkligen ville göra som är få förunnat. Det blev några matcher där efter jul i samma femma, han är ju forward.

Vem är din favoritbackpartner förresten?

– Jag är ju så glömsk av mig och har dålig koll på de jag spelat med. Men det blev många matcher ihop med Micke Lindman. Sedan kom Stefan Klockare. Och "Sjödda" spelade jag med där i början när han kom. Jag har väl spelat med typ alla som inte spelade i första backpar. Lindman var bra!

Det är ständig debatt om hjärnskakningar inom hockeyn. Vilken är den värsta smäll du åkt på?

– Jag fick en tackling av "Masken" Carlsson när vi mötte Västerås i en träningsmatch i Gavlerinken, det är den som fick störst påverkan. När jag vaknade till liv kände jag inte igen frugan som stod och tittade på mig. "Vad snygg du är, vilka fina ögon!" sa jag till henne, men jag visste inte vem hon var. Jag blev kvar ett par dagar på sjukhus och när dom frågade om jag mindes telefonnumret hem sa jag svärmors, det satt väl i sedan Helene bodde hemma när vi träffades.

– Veckan efter spelade jag match igen. Det fanns ingen sån där hjärntrappa man rättade sig efter då. Tre hjärnskakningar hade jag under karriären, den här fick värsta konsekvensen. Det var äckligt att vara med om det där.

"Ooh, aah Melkersson, säg ooh, aah Melkersson!" måste vi ju naturligtvis också beröra.

– Ja, jag är stolt över att ha en egen ramsa. Jag minns att när jag var på torget efter SM-guldet 2012 kom Micke Enander fram och tyckte jag borde tagit patent på den när dom skrek på Silfverberg. Nu kör dom den för Bertilsson också ju.

Sjunger du den själv ibland?

– Näe, haha, men när man kommer in på Skybaren får man alltid höra den. Och när dottern går på Slick City brukar dom köra den för henne också. Det är lite roligt.

► Tommy Melkerssons...

...favoritdag i veckan:

"Fredag. Helgen kommer, ledighet från jobbet. Ju äldre man blir desto mer uppskattar man det. Jag har en stor tomt att sköta, 3 100 kvadrat. Gräs och en massa annat. Huset är från 1899, vi köpte det 2003".

...favoritmånad på året:

"Då blir det en av sommarmånaderna, vi säger juli. Tiden efter midsommar när det är ljust ute. Sol, bad, grilla. Umgås med kompisarna i Bomhus, det gjorde jag alltid när jag spelade hockey också. Jag skillde på hockeyn och fritiden på det viset, vid sidan om har jag alltid umgåtts med mina andra kompisar. Sedan har vi släkt uppe mellan Övik och Nordmaling ute vid kusten dit vi också brukar åka en sväng.

...favoritfärg:

"Gult, det har det varit sedan jag var barn. Jag vet inte varför. Syrran hade en gul bil men jag tror inte det hade med den att göra. Det har alltid varit min turfärg – inte för att jag haft nån tur än med gult inblandat men ändå."