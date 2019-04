SHL TOPP 14: Brynäs uppåt, Leksand och Örebro i botten – och ny etta på listan: "Ser oförskämt bra ut"

1) Luleå (3) – uppgraderad målvaktssida

Kommentar: David Rautio ansluter från Brynäs, och Niklas Rubin försvinner – enligt uppgifter i flera medier är det Frölunda nästa för honom. Uppgradering på målvaktssidan, känns det som – förutsatt att Joel Lassinantti stannar.

Dessutom presenterades ftvå inländska landslagsforwards, Arttu Ilomäki och Juhani Tyrväinen.

Det här ser oförskämt bra ut, Luleå kommer av allt att döma vara ett topplag nästa säsong också.

2) Brynäs (4) – drömvärvningen i hamn

Kommentar: Kan man önska sig annat än att en hemmafostrad stjärnspelare vänder hem och skriver på ett långtidskontrakt? Det var precis vad Brynäs lyckades landa i Anton Rödin.

Här berättar han mer om kontraktet och planerna för framtiden.

En värvning som borde ge alla brynäsare hopp om ett rejält lyft nästa säsong.

Däremot är backtalangen Victor Söderströms hjärnskakning, som han drabbades av i U18-VM, ett orosmoln. Det är bara att hålla tummarna för att han kommer tillbaka snabbt.

3) Malmö (1) – sjätte dansken klar

Kommentar: Uppgifterna om att centern Jesper Jensen skulle skriva på, visade sig stämma. Han blir den sjätte danske spelaren i truppen som det ser ut just nu. Forwardssidan uppges nu vara spikad, och sammanfattningsvis är det Jensen och Nicolai Meyer in – Per Ledin, Kim Rosdahl och Marcus Sylvegård ut.

Har nu en stor trupp klar, men sedan tidigare spekuleras det ju i att ett och annat ska hända i truppen även med spelare som har kontrakt. Och kommer stjärnbacken Patrik Hersley?

4) Färjestad (2) – två backar in

Kommentar: Presenterade två backar i veckan, Linus Arnesson värvas från Örebro och Lukas Ekeståhl Jonsson från finska ligan. Intressanta värvningar. Backsidan innehåller nu fem spelare.

Dessutom uppges att en annan back, Sebastian Erixon, stannar.

5) Skellefteå (5) – nästan klara, men är man starkare?

Kommentar: Här får man känslan att det är lugn och ro. Tommy Samuelssons lag kommer andas en hel del kontinuitet, och det ska inte underskattas.

Ska troligtvis in med en ny forward, och om backen Emil Djuse lämnar för spel utomlands så lär man vilja ersätta honom. Men i övrigt är nog Skellefteå klara. Frågan är väl om det man fyllt på truppen med, gör laget så värst mycket starkare än i fjol?

6) Rögle (7) – två starka hemvändare klara

Kommentar: Fick in två riktigt fina nyförvärv i veckan. Backen Niklas Hansson förstärker backsidan efter att ha testat lyckan i NHL. Forwarden Dennis Everberg kommer tillbaka från spel i Schweiz, en spelare av hög SHL-klass. Två spelare som verkligen kommer förstärka Rögle.

Att man tappar Jesper Williamsson gör nog inte så mycket för backsidan i sammanhanget, där man nu även förstärkt med Jakob Ragnarsson från Almtuna. Han är en talang med potential, men är han redo för SHL?

Målvaktssidan är dock fortfarande helt tom.

7) Linköping (6) – värvar intressant duo

Kommentar: Timrå-duon Hampus Larsson och Henrik Törnkvist ansluter, två spelare av god SHL-klass där båda säkert har mer att ge.

Men hur mycket starkare blir man av de här förändringarna? Lever mycket på hoppet av vad nya huvudtränaren Bert Robertsson ska tillföra.

8) HV71 (10) – nyförvärvet redo att ta SHL med storm?

Kommentar: En värvning från den offensiva tyska ligan känns alltid som fågel eller fisk, men Anthony Camara ger mig positiva vibbar, särskilt när man beskriver honom som en spelare som jobbar hårt men har näsa för målet. Vi får se om det stämmet – det är värt att notera att Camara under fyra säsonger i AHL inte lyckades kämpa till sig en offensiv roll. Men kanske har han lyckats gå den klassiska vägen via sämre ligor i Europa till att nu ta SHL med storm?

Värvar även hem Jesper Williamsson från HV71, en spelare som i alla fall jag undrar var den offensiva, spelskickliga talangen tog vägen hos? Honom skulle jag vilja se i hockeyallsvenskan, men nu blir det en till säsong i tredje backpar i SHL.

9) Växjö (9) – förlängning som blir som ett nyförvärv

Kommentar: Kris Versteeg tackade för sig, men backen Oliver Bohm och forwarden Martin Lundberg stannar – den sistnämnde ryktades vända hem till Skellefteå, men så blir det alltså inte. Han missade större delen av säsongen men kommer han tillbaka fullt ut blir han nästan som ett nyförvärv för Växjö.

Laget har omkring två-tre backar och tre-fyra forwards kvar att fylla på med, men har ännu inte landat något riktigt meriterat nyförvärv.

10) Örebro (8) – chansar (?) med 50/50-värvning

Kommentar: Presenterade forwarden Joonas Rask, som gjorde 20 mål i finska ligan den gångna säsongen. Var en fin talang när han var yngre och testade även på NHL-spel men har först nu kommit upp i något av den nivå han ansågs kunna nå som ung. Nu är han 29 år, och känns som en 50/50-värvning för mig.

Även nu också officiellt det som varit omskrivet tidigare, att målvakten Jhonas Enroth lämnar, liksom backen Linus Arnesson och forwarden Anton Hedman, två tunga tapp.

Behöver få in minst en riktigt bra målvakt, en eller två fina backar och några starka forwards till.

11) Leksand (11) – jobbar på i det tysta

Kommentar: Ja, här har det inte hänt mycket den här veckan, åtminstone inte officiellt. Rykten går men det är relativt lite snack kring Leksand. Räkna dock med att mycket arbete pågår bakom kulisserna.

Och det är givetvis viktigt att de sista fyra-fem nyförvärven blir riktigt bra, om Leksand ska kunna hävda sig nästa säsong.

12) Oskarshamn (12) – mer hjälp till lagbygget

Kommentar: Har ännu inte presenterat något nyförvärv på spelarfronten. Men nya sportchefen Daniel Stolt har i alla fall skaffat sig hjälp i lagbyggandet genom att anställa Pelle Johansson som assisterande sportchef – de två hade samma roller i Vimmerby i hockeyettan tidigare.

Fotnot: Djurgården och Frölunda är ej med i sammanställningen eftersom de fortfarande spelar SM-slutspel.