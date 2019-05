SHL TOPP 14: Svag säsong i fjol – men Brynäs bland de som förändrat minst: "Lätträknat"

Flera SHL-klubbar har börjat få klart sina lagbyggen, och den gångna veckan har varit den klart lugnaste sedan säsongen slutade, med silly season-mått mätt.

Bara fyra nyförvärv har presenterats – två av dem landade i Oskarshamn, som offentliggjorde att centern Gustaf Franzén ansluter från BIK Karlskoga, och amerikanske backen Jake Newton värvas från finska ligan.

Växjö gjorde en mycket intressant värvning i form av centern Jakob Forsbacka Karlsson, som hyllats länge hos NHL-klubben Boston Bruins men utan att lyckas slå sig in där. 22 år gammal vänder han hem efter sex år i USA, och lär få en mycket stor roll i Växjö.

Dessutom lyckades Frölunda få till en förlängning av lånekontraktet av backen Jacob Moverare, från Los Angeles Kings.

Nästa vecka återstår SHL TOPP 14 till lagrankningen, men nu kikar vi i stället på vilka lag som gjort störst förändring av spelartruppen sedan säsongen tog slut.

Det visar sig att HV71, Örebro och Linköping är värst, alla lag som presterade under förväntan förra säsongen och nu agerar – medan Malmö, Skellefteå och Luleå har förändrat minst.

1) HV71 – 13 ut, nio in

Ut: 13 spelare. Det är mycket! Klart att åttondeplatsen från i fjol behöver förbättras, men HV har fått göra fler förändringar än man hade velat. Känns som att en del av planerna sabbades när Tedenby och Ljungh hastigt lämnade klubben för någon vecka sedan.

In: Nio spelare. Har fått in några intressanta namn, men på det stora hela ligger HV på minus sett till vad som försvunnit. Fyra nya backar kanske kan lyfta laget ändå, men det är mycket rutin som försvunnit på forwardssidan.

2) Örebro – elva ut, fem in

Ut: Elva spelare ut – Örebro är nästan värst i klassen, om det nu är något negativt att rensa. Förra säsongen var ju inte alltför lyckad, så givetvis är det rätt att förändra. Men alla som lämnat är knappast spelare Örebro ville bli av med – man hade nog gärna satsat vidare på målvakten Enroth, backen Arnesson och givetvis forwardsstjärnan Palushaj. Dessutom riskerar man tydligen att tappa viktige centern Abols till NHL.

In: Men än så länge är det bara fem seniorspelare in. Målvakten Dominik Furch är ett ganska osäkert kort, och förutom landslagsmässige forwarden Bromé är det orutinerade kort.

3) Linköping – tränarna och nio spelare ut, sex in

Ut: Hela tränarteamet och nio spelare har bytts ut, och fler kan det bli. Inte konstigt kanske efter fiaskot förra säsongen, då LHC kom på tolfte plats.

In: Ny huvudtränare i Bert Robertsson. Sex spelare har hittills anslutit, fler lär – eller snarare måste – det bli.

4) Djurgården – tio ut, fem in

Ut: Tio spelare, varav några riktigt tunga namn som backarna Alsing och Urbom, forwardarna Bemström, Brodin och Jonsson-Fjällby och bröderna Davidsson. Dessutom försvinner målvakten Reideborn.

In: Fem spelare, just nu. Fler ska in. Framförallt en målvakt. Backen Högström är klass, och centern Wandell kanske kan få en studs rätt i karriären igen? Även en ny assisterande tränare och målvaktstränare.

5) Leksand – elva ut, åtta in

Ut: Elva spelare. Det var rätt tydligt från början att man ville ha in ett antal nyckelspelare, och då behövde man lämna plats. Känns ändå som att LIF fick behålla det man själva ville.

In: Åtta spelare. Målvakten Juvonen var ett lite oväntat val, kanske hade många förväntat sig någon ännu mer meriterad. Backarna Fransson och Ahnelöv går inte av för hackor, och man har adderat SHL-rutin till en redan ganska rutinerad trupp där mycket av stommen är kvar.

6) Rögle – nio ut, tio in

Ut: Nio spelare. Niondeplatsen förra säsongen var en stor framgång för Rögle. Men det blir inte alltför mycket kontinuitet i Rögle, även om man lyckades få lagkaptenen Schira att stanna.

In: Tio spelare. Helt ny målvaktssida, och ett antal nya backar och forwards. Men flera av namnen ser lovande ut, som forwardarna Everberg, Bokk och Bengtsson.

7) Växjö – nio ut, sju in

Ut: En sjundeplats och tidigt respass i slutspelet är inte okej i Växjö. Det märks. Nio spelare har lämnat, flera av dem är riktigt tunga namn och många är forwards.

In: Sju spelare har tillkommit, flera kan man säga står på gränsen till ett rejält genombrott. Det är helt klart en annan profil på Växjös spelare nu – från att satsa utländskt är det nu ungt och svenskt.

8) Färjestad – nio ut, fyra in

Ut: Nio spelare. Målvakten Adam Werner, backstjärnan Jesse Virtanen och forwarden Joakim Nygård är de riktigt tunga avbräcken.

In: Fyra spelare. En målvakt, två backar och en forward. Backen Linus Arnesson och forwarden Victor Ejdsell är de tyngsta namnen. Men än så länge ligger Färjestad på minus meritmässigt, sett till vad som försvunnit.

9) Frölunda – tolv ut, sju in

Ut: Tolv spelare, men relativt få nyckelspelare. Målvakten Johan Gustafsson är ett hyfsat tungt tapp, backarna Sigalet och Genoway ännu värre. Tre av de som lämnat är unga spelare på lån.

In: Sju spelare – en målvakt, fyra backar och två forwards. Backsidan är lite osäker, men forwardsvärvningarna Lasu och Sundström är ju relativt säkra. Har även ny assisterande coach. Trots många spelare ut, så andas lagbygget kontinuitet.

10) Brynäs – fem ut, sju in

Ut: Fem spelare. Toppbackarna Gunderson och Bertilsson, målvakten Rautio och forwardarna Kellman och Ludvig Nilsson. Det är lätträknat bland förlusterna i Gävlelaget, trots den stora besvikelsen med elfteplatsen förra säsongen.

In: Sju spelare. Jättetalangen Ersson kommer in i mål, två riktigt tunga nyförvärv i backen Sigalet och forwarden Rödin – men i övrigt ganska oprövat på den här nivån. Har även ny målvaktstränare, ny organisation kring A-laget och en ny sportslig ledning.

11) Oskarshamn – åtta ut, åtta in

Ut: Åtta spelare. Har tappat en hyfsad del, men det är bara två som är riktigt tunga tapp – målvakten Rifalk och lagkaptenen Engström, som båda gick till andra SHL-lag.

In: Åtta spelare. Söker alltjämt en målvakt, och får därmed en helt ny målvaktssida. Har inte många luckor kvar i truppen. Satsar på kontinuitet och behåller en stor del av truppen som tog IKO upp.

12) Malmö – sju ut, fem in

Ut: Sju spelare. Samtliga känns som spelare som Malmö själva har varit beredda att släppa, eller åtmnistone inte behöver lida alltför mycket av att tappa. Men tappar man kaptenen Händemark till utlandet, så får man ett problem att lösa.

In: Fem spelare. Har adderat fyra danskar och en norrman. Större delen av stommen är dock satt sedan tidigare.

13) Skellefteå – sex ut, sju in

Ut: Sex spelare. Misslyckades i slutspelet, men femteplatsen i serien kanske är något att bygga vidare på. Gör inte många förändringar.

In: Sju spelare, och en del nytt i tränarstaben. Tvingas värva en ny målvakt när Armalis behövde opereras, ej klart ännu vem det blir. Men i övrigt är det få riktigt meriterade värvningar som man gör.

14) Luleå – fem ut, fem in

Ut: Fem spelare. Och i princip ingen av dem har varit en nyckelspelare den gångna säsongen. Sen återstår förstås att se vad som händer med centern Isac Lundeström – han lär väl inte återvända nästa säsong, va?

In: Centersidan är ändå förstärkt i form av finska landslagsspelarna Tyrväinen och Ilomäki. Målvaktssidan får mer rutin med Rautio som uppbackare till Lassinantti. Förutsatt att denne stannar – men inte blir det mycket förändring här, inte. Och varför skulle Luleå göra det?