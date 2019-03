Slarv i markeringar och missar i egen zon – Sundquist besviken på att Brynäs gav bort segern för enkelt: "Det irriterar mig"

Förlusten mot Färjestad innebar den sjätte matchen i rad utan tre poäng. Detta var dessutom den fjärde raka bortaförlusten för Brynäs.

– Vi är inte alert nog på första och andra, det är för billigt. Det kan man inte släppa in mot dem. Det är en tung start där vi måste vara mer alert och mer vaken.

Sundquist är djupt besviken på sättet som Brynäs släppte in puckar på.

– De får hellre göra mål på rejäla chanser än på 1–, 2– och 4–målet, där är det alldeles för lätt och det irriterar mig. Vi viker ner oss.

Brynäs lyckades få in en reducering när det stod 3–0 vi Rudolf Cerveny som i och med det fick göra sitt första mål i Brynäströjan. Ett mål som egentligen var ett självmål. Cerveny gick runt köksvägen bakom Svensson i hemmakassen för att skicka in en hård puck framför målet som styrdes in av Marcus Nilsson. Därefter fick man lite energi och flow men istället för att fortsätta producera framåt punkterades man av 4–1 i baken.

– När vi gör 1-3 av en tillfällighet har vi bud på att göra en match av det här. Då var Färjestad i dallring. Men då får de lägen i ett långt anfall, då får vi inte agera så soft som vi gör för då är det slut, säger Sundquist med frustration i rösten och tillägger:

– Vi har ju lägen där vi trycker fram och tvingar dem att sprida puckar i anfallszon och då får vi en chans. Men det tar slut sen när de gör 4-1.

Dock kan Brynäs pusta ut, nästan i alla fall. Tack vare att Mora förlorade mot Malmö kommer man med största sannolikhet att slippa kvala. För att Mora ska gå om Brynäs krävs det att de vinner resterande matcher och att Brynäs förlorar de sista fyra då det är 12 poäng kvar att spela om och Mora ligger 11 poäng bakom.

– Jag tittar inte åt det hållet. Jag ser vad som gäller match för match, det är kriget för play off som gäller men vi blickar framåt, säger han och fortsätter:

– Vi måste vara rejälare, jag ser inte att vi klarat något med det. Vi vill mer. Vi har skrapat ihop ett bra flow efter att vi haft en tung period under en månads tid där det har varit tufft med skador och avstängningar.

Trots den tunga förlusten och tabelläget gläds Sundquist åt fjärdekedjan som visade stort hjärta mot Färjestad.

– Ungkillarna Solem och Kedbrandt som spelar med Ludde gör en jättebra match idag. Det är inte dom som ska vara bäst och vinna matcher åt oss men de gör det bra och mognar. Det är kul att se. Men nu måste vi strama åt inför sista racet.

Färjestad är fortsatt tvåa i tabellen efter Luleå där det endast skiljer en poäng.

– Ja, vi möter ett väldigt bra lag, det måste man komma ihåg. Vi möter ett bättre lag och vi är inte tillräckligt vakna.

Nu återstår fyra matcher av grundserien. Brynäs möter Malmö och Rögle hemma till veckan och avslutar med två bortamatcher mot Linköping och Frölunda.

– Det är ny match på torsdag igen. Det finns inget annat att fundera på. Vi vet om att det bli fight till strecket. Det är bara att ta lärdom och ta de chanser som finns. Vi ska göra allt vi kan för att nå tiondeplats. Det är fyra matcher kvar nu.

Matchfakta

Färjestad–Brynäs 4–1 (2–0, 2–1, 0–0)

Första perioden: 1–0 (10.00) Linus Johansson (Joakim Nygård, Daniel Viksten), 2–0 (13.56) Martin Johansson (Carl Jakobsson, Alexander Reichenberg)

Andra perioden: 3–0 (2.22) Jesper Olofsson (Mikael Wikstrand, Oskar Steen), spel fem mot fyra, 3–1 (4.55) Rudolf Cerveny (Emil Forslund, Daniel Mannberg), 4–1 (14.40) Gustav Rydahl (Jesse Virtanen, Oskar Steen).

Utv, FBK: 1x2. BIF: 4x2.

Skott: 31–16 (8–5, 13–8, 10–3).

Domare: Wolmer Edqvist, Tobias Björk.