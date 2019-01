Snart 20 år sedan guldet 1999 – Brynäs hyllar och vi minns andra viktiga mål

Brynäs mötte Djurgården på fredagskvällen. Då valde klubben att hylla guldlaget från 1999. Bland annat spelade Brynäs matchen i retrotröjor från det där magiska slutspelet, som avslutades med att Ove Molin satte 4–2 i öppen kasse mot Modo i Kempehallen.

Det målet är förstås med på vår lista. Men det finns helt klart fler namn och mål att lyfta när det gäller klassiska mål och klassiska målskyttar.

Ove Molin, 1999

Favorittippade Modo med tvillingarna Sedin i spetsen skulle promenera hem guldet 1999 var det sagt. Men Ove Molin och hans Brynäs ville annorlunda. Ingen som håller på Brynäs (eller Modo) har glömt när Ove blev fri från halva planen och med armarna i luften la han in 4–2 i öppen kasse. Ett av de mest klassiska målen som gjorts i en Brynäströja.

Se Ove Molins mål cirka 3.55 in i klippet.

Jakob Silfverberg, 2012

Han bar Brynäs på sina axlar genom slutspelet 2012 och satte rekord i antal gjorda mål. Därför kändes det som ett perfekt avsked (han lämnade ju för NHL direkt efter) för Jakob Silfverberg att även få sätta det som kom att bli det matchavgörande målet i den sjätte finalen mot Skellefteå. Han tog emot pucken med skridskon och vispade iväg ett ruggigt skott som Joacim Eriksson knappt hann reagera på. Pang och så stod det 1–0 och när Ryan Gunderson satte 2–0 var saken klar. Brynäs 13:e SM-guld var i hamn.

Se Jakob Silfverbergs mål i spelaren nedan.

Andreas Dackell, 1993

Luleå hade 1–0 och greppet om SM-bucklan långt in i tredje perioden i den sista och avgörande finalen i Gavlerinken. Men 13.39 lyfte Jonas Jonsson klubban på Thomas Lilja och spelade fram Andreas Dackell som satte kvitteringen. Då lyfte även taket på Gavlerinken. Maken till förlösande vrål har man sällan hört. Och det blev inte mindre livat när samme Dackell satte 2–1 med mindre än två minuter kvar att spela. Anders Gozzi spikade siffrorna 3–1 i tom kasse och Brynäs första SM-guld på 13 år var äntligen hemma.

Se Andreas Dackell båda mål från cirka 8.10 in i klippet.

Stig Salming, 1980

Brynäs var inte alls lika stora favoriter som under 1970-talet och tog sig till slutspel först i sista omgången. I semifinalen slog laget överraskande ut Leksand med stora siffror. I finalen väntade en klassisk holmgång med Frölunda. Till slut blev "Stygge-Stigge" Salming Brynäs stora hjälte när han 15.31 in på andra perioden klippte in 2–1-målet i den avgörande finalmatchen på Hovet.

Stefan Canderyd, 1976

Brynäs hade redan sju SM-guld och dominerade i stora stycken svensk hockey. Men när serierna gjorde om och elitserien skapades säsongen 1975/76 var det såklart viktigt att visa musklerna direkt.

Det gjorde Brynäs som knep ett klassiskt SM-guld genom att slå Färjestad i två raka finalmatcher. Den andra finalmatchen slutade 6-5 och avgjordes 16.23 in i förlängningen av Stefan Canderyd framspelad av Martin Karlsson.

Tommi Miettinen, 2004

Räddade Brynäs från spel i kvalserien med sitt förlösande 2–2-mål 69 sekunder från slutet hemma mot HV 71. Micke Lind vann tekningen och finländaren Miettinen sköt in pucken bakom Stefan Liv – och Brynäs hängde kvar i elitserien utan kvalspel – med en hårsmån.