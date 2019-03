Stefan Bengtzén byggde laget – tröstade spelarna i Brynäs: "Har svårt att kommentera det just nu"

Stefan Bengtzén bor i Göteborg sedan många år och har nu fått vara på hemmaplan i ett halvår.

– Det har varit rätt skönt att få vara hemma och bo med frun, så är det. Men det är klart man saknar hockeyn ibland, även om det är tufft också. Särskilt en sån här kväll.

För även om Bengtzén fick sparken från Brynäs under uppmärksammade former i höstas har han såklart följt sitt lagbygge under hela säsongen.

– Jag har en relation till flera av spelarna och lider såklart med dom. Jag är inte bitter som folk kanske tror. Det finns dom som säger att nu är du väl glad när Brynäs förlorar, men så är det absolut inte, jag lider med dom.

Men det är ändå du som byggde det här laget och nu står vi här, utanför slutspel för första gången sedan 2008. Hur vill du kommentera det?

– Det är synd att dom inte får spela slutspel. Men det har hänt mycket på resan. Det har kommit in nya spelare och några som inte är kvar och så där. Jag har svårt att kommentera det nu.

– Jag togs bort när det hade gått sju matcher och det har spelats 45 till. Jag fördjupar mig inte i det just nu. Jag lider bara med Brynäs och med grabbarna, spelarna och coacherna.

Stefan Bengtzén fick utså mycket under sina år i Brynäs och vara med i både medgång och motsgång.

– Det är två år sedan vi stod i den här korridoren och hade slagit ut Frölunda i en sjunde och avgörande semifinal. Det är klart sånt man vill uppleva igen.

Har du något nytt jobb gång?

– Nej, inte just nu.

Men du har sagt nej till något va?

– Ja, det var där i Oskarshamn som jag tackade nej. Jag funderade men det kändes inte rätt i magen helt enkelt. Vi får se vad som händer i framtiden.

Sandström: Elva år sen senast Brynäs missade slutspel – ett wake up-call för hela föreningen