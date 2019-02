Tempostarkt, kämpastarkt – men Växjö var starkare än Brynäs till slut

Matchens grej

Adrian Elefalks raketstart gick inte av för hackor. Kastades in i det femminuterspowerplay Brynäs fick direkt när Växjöbacken Peter Andersson drog på sig matchstraff efter 26 sekunder (vilket i samma sekvens gjorde att Joel Kellman spelat färdigt med en knäskada) – och plötsligt hade han öppet mål och stänkte dit sitt första SHL-mål.

– Jag hade precis blivit nedcrosscheckad och rest mig upp, och så låg pucken bara där, sa Elefalk till Cmore i första pausen.

Så enkelt kan det vara ibland. Och pucken fick han med sig hem.

Matchens tröjstrul

Peter Anderssons vilda matchstart plockade alltså bort Joel Kellman från matchen – och gav Jesper Boqvist ett jack i hakan. Han spelade dock vidare, men inför andra perioden hade domarna synpunkter på hur den där tröjan egentligen såg ut. Den var för blodig och Boqvist fick spela några byten i nummer 23 innan han fick tillbaka sin nr 90.

Matchens tre stjärnor

1. Janne Pesonen, Växjö

Visade tydligt sina kvaliteter som målskytt när drog in både 1–1 och höll sig framme och skickade in 3–1. Kvalitet och klass.

2. Jesper Boqvist, Brynäs

Tappade alltså direkt en av sina radarkompisar i förstakedjan när Kellman tvingades bryta. Men som han stred trots att motståndet stundtals föreföll övermäktigt. Att han gjorde gest med handen bakom örat mot publiken när han reducerat till 3–2... ja, det var väl helt enkelt för att den där hakan sved och att det var ett skönt svar på tal kan man tro.

3. Brendan Shinnimin, Växjö

Retades, retades, retades – och avgjorde i praktiken matchen med sitt 4–3. Och på ett så typiskt sätt, skulle bara in framför mål och bökade sedan trots uppvaktning av Ryan Gunderson in pucken via både stolpe och målvakt. Den skulle bara in den där.

Matchfakta

Växjö–Brynäs 5–3 (2–1, 1–1, 2–1)

Första perioden: 0–1 (2.58) Adrian Elefalk (Ludvig Nilsson, Nicklas Danielsson), spel fem mot fyra, 1–1 (3.54) Joel Persson (Linus Högberg), 2–1 (5.01) Janne Pesonen (Julius Junttila, Arvid Lundberg).

Andra perioden: 3–1 (6.08) Janne Pesonen (Kris Versteeg, Brandan Shinnimin), 3–2 (19.04) Jesper Boqvist (Ryan Gunderson, Adrian Elefalk).

Tredje perioden: 3–3 (2.55) Emil Forslund (Alexander Bjurström), 4–3 (3.22) Brendan Shinnimin (Linus Högberg, Roman Horak), 5–3 (18.57) Tuomas Kiiskinen (Linus Fröberg), i tom bur spel fem mot sex.

Utv, VLH: 2x2 min, 1x5+20 min. BIF: 3x2 min.

Skott: 34–24 (11–5, 13–8, 10–8).

Domare: Morgan Johansson, Patric Bjälkander.

Publik: 4 514.