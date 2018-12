Timråcentern lånas ut igen och profilen är tillbaka – så är läget inför Brynäsmötet

Matchen

Timrå IK–Brynäs IF, SHL.

NHK Arena, onsdag 25 december, 15.15.

Läget i laget

Albin Carlson (axel) är borta flera månader till. Alexander Falk (finger) har tagit bort gipset och tränar på is igen, men är inte redo för kontakt. Jacob Olofsson och Filip Hållander är på JVM i Vancouver de kommande veckorna och kan missa upp till sex Timråmatcher. Emil Berglund är tillbaka efter sin avstängning och väntas kliva rakt in i en nykomponerad förstakedja tillsammans med Anton Wedin och Henrik Törnqvist. Christoffer Jansson lämnar Timråtruppen under onsdagen och blir åter utlånad till division 1-klubben Borlänge. "Jag är jättenöjd med det Jansson har presterat, han är riktigt intressant för framtiden. Men för hans utveckling så behöver han spela mycket och vi kan inte erbjuda den istiden just nu", säger Fredrik Andersson.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

– Vi körde en tempoträning under juldagen för att få bort det värsta. Kedjemässigt så förändrande vi en del på träningen och det är en av idéerna vi har för att skruva på något. Brynäs har fått en nytändning sedan Magnus Sundqvist tog över och det blir en tuff uppgift. De har visat en väldigt bra form på slutet. Jag tror att vi kommer få möta ett väldigt tajt lag som spelar på kontring och som vill att vi gör misstag på fel ställen. De har ju en vass formation med Jesper Boqvist, Joel Kellman och Nicklas Danielsson, men vi har visat att vi kan slå dem tidigare."

Notera att ...

... Timrå IK firade jul som jumbo efter förlusterna mot Frölunda innan jul. Nu ligger man en poäng bakom Mora IK som ligger näst sist i serien.

... Brynäs vann sin sista match innan julhelgen med 3–1 mot Växjö, Timrå förlorade mot Frölunda med 2–3.

... Senast Timrå IK mötte Brynäs var den 8 december. Då slutade matchen 5–1 och till Gävlelaget och Anton Wedin gjorde Timrås enda mål för kvällen. Däremot vann Timrå första mötet mellan lagen den här säsongen, i oktober slutade matchen 4–3.

... Timrå IK saknar Olofsson och Hållander som är på JVM, Brynäs IF har däremot inte med någon spelare i JVM-truppen, för första gången sedan 2005.

... Niklas Svedberg hamnade i fokus efter förra mötet mellan lagen, dels blev Timråmålvakten dömd och avstängd för en filmning och dels så sågade han Brynässpelaren Johan Alcén kraftigt.

Så följer du matchen

På plats i NHK Arena, via C More Live 3 eller radiosporten, eller via vår liverapportering i textform.