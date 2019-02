Växjöstjärnans svar efter bråket med Danielsson: ”Gillar inte varandra”

Redan efter 26 sekunder lades grunden för en het match mellan Växjö och Brynäs i torsdagens möte. Växjös Peter Andersson delade nämligen ut en crosschecking i ansiktet på Jesper Boqvist, vilket renderade i matchstraff och sedermera även en avstängning.

Men det var också irriterat efter matchen. När lagen skulle tacka varandra vägrade Brynässpelaren Nicklas Danielsson ta Växjös Brendan Shinnimin i hand. Kanadensaren svarade då med att slå Danielsson i sidan och sedan lämna handskakningsledet.

Danielsson förklarade sedan att det berodde på att han riktat kritik mot Shinnimin för att ha filmat. Något som också Brynäs tränare Magnus Sundquist står bakom.

– Så kan det bli efteråt, det är inte så mycket att snacka om tycker jag. Men jag förstår irritationen som uppstår, han står ju inte på benen där ute. Det borde en så duktig spelare kunna göra, sa han till Hockeypuls.

Under fredagen fick Shinnimin sedan chansen berätta sin version av bråket med Danielsson.

– Jag skulle skaka hans hand men han bara stirrade på mig, tog bort sin hand och åkte förbi. Jag frågade två gånger om han inte skulle ta min hand. Han sa inget. Jag gav honom en ”jab”, jag tar ansvar för den och jag skulle inte ha gjort så, men jag tycker inte det där var rätt gjort av honom, säger han till Sportbladet.

Han fortsätter:

– De här två lagen gillar inte varandra, det är rivalitet och det händer saker under matcherna, men efteråt skakar man hand.

Den 28-årige Växjöstjärnan bemötte också filmningsanklagelserna.

– Jag ska vara försiktig med vad jag säger, men alla som spelar själva förstår att det inte är så lätt att bara kasta sig. Jag kämpar, sliter och hamnar i situationer och dueller där det är kamper. Jag är inte den störste killen på isen. Folk får tycka att jag faller lätt om de vill det, men jag åker inte ut på isen för att ramla. Jag söker inga filmningar.

Så sent som under onsdagen bötfälldes Shinnimin för just en filmning som inträffade i en match mot Färjestad.

Se tjafset mellan Shinnimin och Danielsson här: