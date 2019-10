SIF fick slita hårt för en poäng mot Boden som kämpar i botten: "De slogs för sina liv"

Boden visste vad som gällde. De hade kniven mot strupen inför den här matchen och hade i och med krysset mot Nyköping senast skapat sig en minimal chans att ta en kvalplats för att undvika direkt nedflyttning.

Gästerna klev därför ut och visade att de ville ha boll och att tre poäng var nödvändigt. Redan efter sex minuter gjorde de matchens första mål när Willie Clemons blev nedpressad till kortlinjen men där på något magiskt vänster lyckades Clemons slå in ett ledningsmål från en nästintill omöjlig vinkel mellan Janssons ben dessutom.

– Jag trodde att den skulle gå ut, det måste jag förbättra. Den gick mellan benen och sen in. Jag får kolla på video i efterhand vad jag måste göra.

Boden fick sin smakstart men Sandviken kunde ändå behålla mycket boll och etablera eget spel utan att sänka sina huvuden.

Och en kvart senare var Sandviken framme. Naeem Mohammed bolltrollade på trång yta i straffområdet och lyckades hitta Emil Bellander som kunde bomba in en kvittering via ribban in.

– De slogs för sina liv. Men jag tycker att vi lyckas släppa målet vi släpper in i början.

Sedan hade Sandviken bud på flera farliga lägen och lyckades fullfölja anfallen även om det inte gick i mål.

I halvtid stod det 1–1 men sedan kom Naeem Mohammed fram igen, som assisterat till kvitteringen och petade in en fint slagen frispark av Emil Engqvist. Då var det liv i matchen igen för Boden kunde inte nöja sig med noll poäng.

De lyckades höja trycket än mer. Både Sandviken och Boden fick dessutom ett varsitt mål bortdömt.

– De dömde bort det och då är det så, det får vi bara acceptera, säger Jansson och fortsätter:

– Deras var mer tydlig. En av deras spelare var tidigt offside. De skjuter och jag tror bollen hade gått utanför om inte han styrde in den.

Men sedan kom det dråpliga självmålet som tvingade Sandviken att dela poäng med Boden.

– De kommer ner till ett farligt inspelsläge snett inåt bakåt, skickar in den hårt och då är det jävligt svårt. Då tar den på Olofs fot och det är så otroligt svårt när det går så fort. Det är omöjligt för Olof att göra skillnad. Vad brukar man säga? Smäll in den med fart och då kan allting hända. Så blev det för oss idag tyvärr.

Men förutom det så verkar Jansson ändå rätt nöjd.

– Jag tycker ändå att vi gör en av de bästa matcherna på ett par veckor.

– Det blev en poäng i dag men vi har flera positiva saker att ta med oss.

Vad tar du med dig?

– Spelet var mycket bra. Vi spelade till varandra, höll bollen på ett bra sätt, spelar efter vårt mönster och avslutar våra anfall. Det kändes som att vi fick till bra mycket fler farliga anfall än vi fått till de senaste veckorna.

Kalle Jansson blev utsedd till matchens lirare. Men det vägrar han att gå med på själv.

– Nej, absolut inte. Vår "man of the match" idag tycker jag är Naeem. En målvakt ska inte vara matchens lirare när man släpper in mål. Speciellt inte det första.

En poäng var egentligen för lite för både Boden och SIF i det här läget.

– Det är surt med en poäng när vi hade kontroll på det och kände att det var vår match. Vi borde vinna idag.

Sandvikens IF– Bodens BK 2–2 (1–1)

Målen: 0–1 (6) Willie Clemons, 1–1 (20) Emil Bellander, 2–1 (71) Naeem Mohammed, 2–2 (86) självmål.

Varningar, Sandviken: Marcus Hägg (87) Boden: –

Hörnor: 8–3

Domare: Jovan Krsmanovic

Publik: 232