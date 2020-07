SIF hakar på i toppen – då får tre spelare femmor i betyg

Sandvikens IF–Sollentuna 2–1 (0–1)

Målen: 0–1 (24) Eyasu Alemayehu, slog ett hårt inlägg som styrde på Jimmy Hansson och gick i en båge in, 1–1 (53) Yannick Mukunzi, hård nick efter fin högerhörna från Emil Engqvist, 2–1 (62) Emil Bellander, fiskade ned bollen i straffområdet och skickade in den stolpe in.

Varningar, SIF: Gustav Thörn, Yannick Mukunzi. Sollentuna: Gustaf Lagerbielke, Brwa Pishdari.

Hörnor: 3–4 (0–0).

Domare: Fredrik Oppong.

Sandvikens IF (4–4–2)

Målvakt

Tobias Johansson 4

Försvar

Christoffer Aspgren 4

Gustav Thörn 5

Niclas Håkansson 4

Jimmy Hansson 3

Mittfält

Moonga Simba (69) 3

Emil Engqvist (90+2) 4

Yannick Mukunzi 5

Raymond Mendy (79) 3

Anfall

Emil Bellander 5

Leo Englund (79) 3

Ersättare

Herman Johansson (69) –

Slava Koidan (79) –

Naeem Mohammed (79) –

Rasmus Lindgren (90+2) –

Spelade ej: Pontus Norrby (mv), Emil Molin och Marcus Hägg.

Snittbetyg: 3,91

Poängförklaringar: 6: Utmärkt. 5: Mycket bra. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig. –: Spelade för lite för att bedömas.