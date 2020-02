SIF har mycket nytt – avslöjar inte allt inför GIF-matchen: "Men nyförvärven ska få spela nu"

►LIVE-TV lördag 12.55: Äntligen dags för årets första derby – se Gefle–Sandviken här

Detta efter en bra träningsvecka, där laget genomförde en tempostark träning i fredag.

– Ja, resultatet mot Brage (0–4) är inget som påverkar oss på något sätt, säger Olsson.

– Vi har en situation där vi utmanar varandra på träningarna. Det är utvecklande – sedan gäller det att skapa ett samspelt lag av killarna också.

Olsson avvisar att gå in på detaljer som startelva och val av spelsystem.

Men säger så här:

– Vi kommer att låta nyförvärven spela, säger han.

Då handlar det om målvakten Tobias Johansson, mittbacken Niclas Håkansson och högerbacken Joe Massey.

Ingen av dessa fanns på planen mot Brage.

SIF kommer att åka den korta sträckan till Gävle och Gavlevallen med hela 20 spelare, vilket borgar för en hel del byten.

– Vi har väl bestämt ut vi ska låta spelarna spela, men det håller vi inom ledargruppen. Vi vill att alla ska vara förberedda för att spela.

D-e-t kan också bli ett litet annorlunda SIF som möter Gefle IF i den här andra träningsmatchen.

Under fredagsträningen såg SIF ut att prova bland annat en 4–3–3-uppställning, eller om det ska tolkas som 4–3–1–2.

Något som Pelle Olsson lugnt bollar bort resonemang om.

– Vi testar en del olika mittfältsuppställningar, säger han om det ämnet.

Just nu saknas fem spelare under träningarna. Gustav Thörn, Jonathan Hellström och Emil Bellander tränade inte ute under fredagen, däremot fanns Yannick Mukunzi och nye Raymond Mendy i träning vid sidan om spelövningarna.

I full fart fanns dock Viktor Nordin, som förra veckan skrev på för ett år till efter skadeproblem.

– Han har alltid bra energi på träningarna. Men han har inte fått spela match sedan i början av februari i fjol, säger Olsson.

SIF kan komma att starta så här: Tobias Johansson – Joe Massey, Olof Mård, Niclas Håkansson, Farhad Hosseini – Slava Koidan, Emil Engqvist, Rasmus Lindgren – Victor Nordin – Leo Englund, Marcus Hägg.

FAKTA/SIF:s program

Nästa lördag spelar SIF mot Motala borta istället för Akropolis, sedan det nya superettanlaget lämnat återbud.

Lö 15 feb, kl 13.30: Motala AIF (Idrottsparken, Motala).

Lö 22 feb, kl 12.30: Mjällby AIF (Jernvallen, svenska cupen)

Må 2 mars kl 19. Djurgården (Göransson Arena, svenska cupen, )

Tis 3 mars, kl 19: Fagersta Södra (Göransson Arena)

Lö 7 mars, kl 14.30: Dalkurd FF (Lötens IP, svenska cupen)

11-17 mars: Läger i Calalla, Spanien

Sö 22 mars, kl 13: Kvarnsvedens IK (Jernvallen)

Lö 28 mars, kl 13: Vasalunds IF (Jernvallen)

Lö 4 april, kl 15: Sylvia (Jernvallen, seriepremiär)