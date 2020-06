SIF-herrarna siktar på andra raka – med ny mittfältsgeneral i högform: ”Jag vill styra mittfältet i varje match”

► LIVE-TV, LÖRDAG 13.55: Här ser du IFK Berga–Sandvikens IF

Han gjorde en stormatch i hemmamötet mot IF Karlstad, när det äntligen blev en trepoängare för Sandvikens IF via 3–1. Det enda som saknades var pricken över i, det vill säga ett mål. Men Emil Engqvist saknade inte chanser.

– Jag har kommit till en del skottlägen faktiskt, utifrån. Får jag bättre träff kan den sitta, men jag väntar fortfarande på det, säger Engqvist, som svarade för tre fullträffar i fjol.

Då var han ny i division 1-sammanhang efter att ha värvats från division 2-laget Gute. Han står noterad för 23 matcher förra säsongen, men det var mestadels inhopp innan han i slutet seriespelet klev in i startelvan på allvar.

I matchen mot Karlstad var han stundtals dominant på mitten; vann bollar, spelade ett offensivt och vårdat passningsspel och hittade ständigt bra lösningar på svåra situationer.

– Senaste matchen var väldigt bra från hela laget, och framför allt har samarbetet med Yannick (Mukunzi) blivit bättre och bättre. Grunden när jag går in till varje match är att jag vill styra mittfältet. Och det är kul att det syns också, säger Emil Enqvist.

Vad är det främst du har utvecklat?

– Det fysiska spelet framför allt. Men jag har blivit lite bättre på allt – jag skjuter bättre, är en bättre passningsspelare...

SIF gör en ändring i truppen inför lördagens match och det är att Marcus Hägg utgår till förmån för Raymond Mendy som skadade sig i premiären men som nu är spelklar igen.

Det gör att konkurrensen hårdnar om den plats som Emil Enqvist spelar på, där ju också Slava Koidan kan spela (han var på en kant senast), liksom Rasmus Lindgren. Tränaren Pelle Olsson avslöjar förstås inte hur han tänker – men Engqvist själv är optimist och svarar så här på frågan om han tror att han kan bli en spelare som får förtroende i match efter match:

– Ja, jag tycker att jag har växt som spelare och person till det här året, så jag tror att det kan bli så. Det gäller att jobba hårt varje träning, sedan får man se – jag kan bara göra mitt bästa.

Pelle Olsson är i vilket fall som helst mycket nöjd med det han ser och har sett hos 21-åringen.

– Han har haft en jättebra utveckling sedan han kom, och var bra redan innan. Egentligen spelade han mer än vi hade trott förra året och det ser vi nyttan av nu, konstaterar Olsson.

– Han har bra spelförståelse och driver vårt spel på det sätt som vi vill att de inre mittfältarna ska göra. Han har bra passningsspel och en stor arbetskapacitet – han orkar jobba väldigt länge i matcherna, fortsätter han.

Lördagens motståndare Berga är en nykomling som fick ett sent besked om en friplats till norrettan. Inledningen har gett tre raka förluster, men i hemmamatchen mot Haninge (3–4) visade man att det finns kapacitet för att göra mål åtminstone.

– Det är en tuff match för de vill säkert ha poäng nu. Det gäller att ha samma inställning som mot Karlstad, säger Emil Enqvist, mittfältsgeneralen.

