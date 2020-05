SIF:s nya grepp – värvar medlemmar och skänker bort allt: "Det finns många som behöver stöd och uppskattning just nu"

Därför inledde man under veckan något som man kallar "1000 passningar", där man på olika sätt försöker värva medlemmar till Sandvikens IF.

Men de nya medlemsavgifterna stannar inte i SIF.

De slussas vidare – som passningar ut till övriga Sandviken.

På det här sättet:

– Vi köper presentkort hos lokala företagare för alla pengar som vi får in, säger Anders Eriksson.

Förklara?

– Det finns massor med lokala handlare och restauranger som har det jobbigt nu. Så vi köper presentkort hos dom. Både hos såna som vi har partnerrelationer med sedan tidigare – men även såna som vi inte jobbar tillsammans med i nuläget.

Det är en del i projektet "1000 passningar".

Och frågan dyker upp – behöver ni inte pengarna själva?

– Vi har gjort såna nedskärningar och besparingar att vi har vår verksamhet under rätt bra kontroll.

– Och det känns fel i nuläget att på olika sätt få folk att skänka pengar till oss, med tanke på läget.

Att tigga genom swishkampanjer och fiktiva matcher är inte SIF:s grej?

– Nej, så kan man säga. Vi tror det här sättet är bättre, både för Sandviken och för SIF i förlängningen.

Fortsättningen av "1000 passningar" ser alltså ut så här:

Alla nya medlemsavgifter som kommer in via den här kampanjen under 2020 köper SIF presentkort för – som sedan på olika sätt delas ut till vårdpersonal.

– Vi är många som av olika anledningar har korttidspermitterats – och så finns det folk i vården på olika ställen som jobbar tvåhundra procent. De måste få uppskattning – och det här är vårt sätt.

De första presentkorten delades under torsdagen ut till den nya Covid 19-avdelningen på Sandvikens sjukhus.

– Där, och på andra vårdinrättningar runt om i Sandviken, får man sedan göra personalaktiviteter av det. Kanske med utlottningar av de här presentkorten. Jag hoppas att det blir uppskattat i alla fall, även om det bara är ett litet bidrag.

– På vår facebooksidan kan man nominera, och så försöker vi leverera presentkorten dit, säger Eriksson.

SIF har tidigare inlett ett arbete där man utan ersättning bland annat handlar åt personer som inte har möjlighet till det.