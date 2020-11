SIF skärper publikgränsen i sista hemmamatchen – men oroas mer över utebliven cup: "Tappar miljonbelopp"

Sandvikens IF och Gefle IF spelar sina sista hemmamatcher i helgen – GIF väljer publikfritt och SIF släpper in max 50 åskådare.

– Vi går tillbaka till så som vi gjorde tidigare. Men för oss finns det andra intäktstapp som slår hårdare än publikrestriktionerna, säger klubbchef Anders Eriksson – och syftar på Göransson cup som är i fara.