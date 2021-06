SIF-tränaren som försvann efter en match: "Jag började faktiskt tokgråta"

När Fredrik Andersson under söndagen blev ny huvudtränare för SIF-damerna så stannade Pär Nordström kvar som assisterande. Tanken var att även Niklas Spångberg, som funnits i Sandvikens IF i många år, sedan i Gefle IF, och åter i SIF, skulle vara kvar som assisterande.

– Jag träffade Fredrik i söndags och kände direkt att han var en kunnig och kompetent ledare och tränare. Sedan jag funderat lite kände jag att det var rätt beslut för mig att inte fortsätta.

– Nu vet jag att tjejerna i laget får riktigt bra möjligheter att fortsätta att utvecklas. Och det är viktigast för mig. Jag har ju förresten bara jobbat med flick- och damlag under min tränarbit.

LÄS ÄVEN: Nye SIF-tränaren talar ut efter turbulensen i elitklubben: "Jag tog ställning – det ångrar jag inte"

För Niklas Spångberg är förändringen ingen dramatik som rubbar honom på något sätt.

Med en bakgrund som världsspelare i bandy med både VM- och SM-guld är karriären som fotbollstränare bara ett bonus.

– Framför allt ser jag nyktert på det här. Jag vill ju att det ska gå bra för laget och jag tror på den här lösningen.

– Men ändå kändes det definitivt på något sätt, så när jag lämnat beskedet började jag faktiskt tokgråta. Det är så med känslor när man går in för något ch plötsligt kommer på att det är slut.

Men du känner dig inte sidsteppad och bitter?

– Nej, absolut inte. Det har varit jätteroligt under den här tiden och som tränare vill man ju att spelarna ska ha det bra och utvecklas.

– Nu var det ju också så att jag själv tog beslutet att inte fortsätta – och det känns viktigt.

Framtiden då?

– Jag kommer att sitta på läktaren och heja på laget i fortsättningen, säger Spångberg som har sin dotter Klara i laget.

Och...

– ...det blir ju tid över. Det kommer nog att bli en del golf och egen motion. Där ligger jag lite efter, säger Niklas Spångberg.