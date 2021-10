Sista chansen att se The Real Group med originalmedlemmar – i Sandviken

1984 bilades The Real Group på Kungliga musikhögskolan. 37 år senare har tiden kommit för ett definitivt generationsskifte då de två sista originalmedlemmarna Anders Edenroth och Katarina Henryson lämnar över sina platser efter den sista konserten 21 december.

– Det känns ju väldigt speciellt förstås. Särskilt eftersom jag i princip inte har gjort någonting annat i mitt yrkesliv sedan 1984 än att jobba med The Real Group. På ett personligt plan är det en enorm förändring, men inte lika mycket för The Real Group som helhet. Min familj tycker det ska bli trevligt att jag inte är ute på turné hundra dagar om året, säger Anders Edenroth som intar mellanstämman i gruppen.

Dock så kommer de två fortsätta bakom gruppen. Katarina Henryson framför allt med sommarfestivalen som The Real Group anordnar. Och Anders Edenroth med det konstnärliga: som att skriva och arrangera låtar samt producera kommande skivor. Därtill fortsätter de som delägare i aktiebolaget bakom The Real Group, vilket drivs av de fem originalmedlemmarna. I praktiken blir alltså de nya aktörerna underleverantörer till The Real Group då de i sin tur driver sina egna företag.

I viss mån påminner det lite om hur dansbandsvärlden fungerar där en grupp med valfritt dubbelnamn och ett z på slutet, vilket var stort på 70-talet, fortfarande kan spela nu med en helt ny sättning som rider vidare på det starka varumärket. Anders Edenroth kan se jämförelsen.

– Men i vårt fall finns ju vår publik globalt till och med. Det nya gänget hade inte kunnat få de spelningar och den publiken de nu får utan vårt varumärke som vi har byggt upp under lång tid i ryggen, så är det.

Det får nog sägas att The Real Group är kända i folkdjupet främst som en enhet än var för sig. Dock har det förekommit reaktioner på Facebook från fans, som att "ingen kan ersätta Anders" och liknande. Men det har även varit positiva tongångar.

– Som medlem i The Real Group bör man vara en teamplayer, men också ha en lust att uttrycka sig själv, understryker Edenroth.

De fem nya medlemmarna är inte valda utifrån någon annan färdig mall än att röstlägena ska linjera med de ursprungligas fem olika. Det har alltså inte varit viktigt att deras klang eller enskilda röstkaraktär ska stämma in hundra procent mot hur de tidigare TRG-rösterna har låtit. Mycket har också handlat om personkemi, berättar Edenroth.

– De som kliver in nu är lika gamla som våra barn är, alltså runt 25 till 30 år. Det slår en ju. De är till och med lite äldre än vad vi var när vi började med The Real Group, men exakt så gamla som vi var när vi började bli proffessionella på 90-talet.

På 90-talet satsade gruppen huvudsakligen på den svenska marknaden, men tack vare Napster och nedladdning, säger Edenroth själv, fick de en biljett ut i världen. Nu blir det dock återigen fokus på Sverige.

– Vi har en klimatstrategi sedan tio år, som gör att vi försöker att bara tacka ja till spelningar som ligger inom tågavstånd.

På konserten som The Real Group gör i Sandviken 1 december kommer det definitivt inte bli enkom julmusik, utan det blir en god blandning. Till våren väntar sedan en till turné, men då för första gången med en helt ny sättning alltså.