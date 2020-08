Sjölund: 2020 tryckte på paus – jag längtar efter ett intellektuellt praktgräl

Hela våren och sommaren har vi möts av beskedet att evenemang ställts in på grund av risk för smittspridning av corona. Inga författarbesök, inga konserter, inga spelmansstämmor, inga auktioner, inga teaterföreställningar, ingen bio. Inte ens en tradig trubadur på uteserveringen tillåts underhålla (alternativt störa) med sin coverrepertoar.

Den digitala uppfinningsrikedomen lät inte vänta på sig. Sociala medier har svämmat över av körsångare som sjungit i stämmor trots att de inte varit i samma lokal, symfoniker som spelat utan ensemblekänsla, författare som läst ur sina senaste alster – allt för att livet inte skulle bli helt andefattigt där i karantänen.

Men kommunikationen uteblir. Reaktionerna. Blickarna. Samförståndet. De kritiska frågorna.

Det finns förstås en gräns för hur många blåbär och kantareller man orkar plocka, hur många dussinserier man kan genomlida genom streamingtjänsterna, hur många repriserade idrottsprestationer nationalkänslan klarar. Hur länge man orkar sitta på sin balkong och hävda att det här... det går jättebra. Det går ingen nöd på mig.

För i grunden är det mördande tråkigt. Själsdödande.

Isoleringen, bristen på tankeväckande samtal, ingen att bryta idéer mot, ingen att brista ut i befriande skratt med. Inspireras av. Man kan längta ihjäl sig efter ett intellektuellt praktgräl.

Det går verkligen att fundera över (och oroas av) vad den här pausknappen som fastnat får för effekt i ett längre perspektiv. På flockdjuret människan.

Och då talar jag om kulturkonsumenterna. Publiken. Läsarna. Konsertbesökarna.

Vad som ska hända med kulturarbetarna som fått sina inkomster strypta, utställningar aldrig hängda och gig avbokade vågar man knappt tänka på.

Författaren Jonas Gardell rasar mot regeringen i ett inlägg på Expressens kultursida.

Kulturen är inget som vi bara behöver som förströelse när hälsan tiger still.

Med all rätt är han upprörd över inkonsekvensen som under pandemin tagit sig lite olika uttryck. Det är tydligen helt okej att släppa in tusentals människor i stora köplador, för att konsumera mer eller mindre nödvändiga produkter. Men så fort en artist dyker upp och drar några låtar räknas det som nöjesevenemang. Och stoppas.

Vi får åka till Grekland och besöka vattenland, men inte se en konsert på Liseberg.

"Ett problem med vår bransch (som sysselsätter fler än hela den svenska fordonsindustrin) är för övrigt att vi består av en så stor mängd och vitt skilda yrkeskategorier. Frilansare i massor av olika yrken och genrer – ljus- och ljudtekniker, snickare, scenarbetare, målare, dansare, musiker, kostymörer, sminkörer, perukmakare, koreografer, biljettrivare, marknadsförare, administratörer, elektriker, chaufförer, sångare, statister, producenter, regissörer, författare, kompositörer, vaktmästare, skådespelare och så vidare – och det gör att vi inte har någon gemensam lobby- eller fackorganisation som kan utöva press på regeringen." Jonas Gardell har rätt. Också i att kulturminister Amanda Lind (MP) är svag som inte lyckats få regeringen att förstå allvaret.

Kulturen är inget som vi bara behöver som förströelse när hälsan tiger still. Kultursektorn i Sverige behöver en företrädare som har politiskt mandat och som på allvar förstår dess betydelse och villkor.

För att vi alla ska kunna tolka denna märkliga tid. Och alla tider som kommer efter.