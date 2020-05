Sju matställen i stans hetaste korsning när Gävlebo öppnar kafé i Sandviken – alla med uteservering

Ramazan Celik bor på Brynäs i Gävle och var tidigare delägare i Waynes coffee i Valbo köpcentrum. Nu har 32-åringen precis slagit upp portarna till en kombination av närlivs och kafeteria i lokalerna som Fotobaren lämnade efter sig i det så kallade Krysset i Sandviken.

På skylten utanför står "My Way" och är ett varumärke som ägs av Privab Grossisterna och som samlar fristående handlare för bland annat mer ekonomiska inköp.

– Men det är bara butiksdelen som är under "My Way". Kaféet har jag helt själv, säger Ramazan Celik.

Egentligen hade han tänkt öppna redan i början av maj men coronakrisen och fördröjda installationer gjorde att han fick skjuta på premiären med några veckor.

Lokalen är L-formad, med kassa och disk i mitten. Delen som vetter mot Köpmangatan består av en kafeteria som bland annat erbjuder smörgåsar, fikabröd, luncher och glass. Den andra delen vetter mot Hyttgatan och är en nattöppen livsmedelsbutik.

Eller rättare sagt kommer han hålla öppet till klockan tre nattetid på helgerna.

– På vardagarna stänger jag klockan 22, säger han.

Inne i kafeterian finns redan två bord med stolar. Den här veckan öppnas en uteservering med tre bord på Köpmangatan och lika många bord på Hyttgatan.

– På grund av coronakrisen ska det vara stort avstånd mellan borden och bara två personer får sitta vid varje bord. Men när krisen är över ska jag ha fler bord både inomhus och utomhus.

Från början ska han jobba själv i rörelsen men räknar med att i framtiden ha tre-fyra anställda.

För dem inom sjukvården som kämpar mot coronaviruset har han ett specialerbjudande.

– De får äta och dricka här helt gratis. Jag känner att jag vill göra något för den som riskerar sina liv i kampen mot coronan. Jag tycker att vi alla ska hjälpa till på vårt sätt under den här krisen.

På andra sidan Köpmangatan ligger Gallerian och där öppnas den 8 juni en foodcourt med fem matställen. Inför sommaren har ägarna låtit bygga en stor uteservering på Hyttgatan. Ett matställe ska ha kolgrill, ett annat husmanskost, ett tredje sushi och thaimat, ett fjärde pizza och ett femte ska erbjuda kebab och pasta.

I hörnet ska dessutom finnas ett kafé.

Från klockan sex på morgonen ska en frukostbuffé med närproducerad mat dukas upp.

Egentligen skulle de ha öppnat redan i april men har på grund av coronapandemin fått skjuta på premiärdagen.

– Under tiden har vi fått reducerade kostnader för el, värme och vatten. Men vi har fått betala vanlig hyra, säger Naim Hajo, delägare i familjeföretaget som grundat restaurangtorget i Gallerian.

Tre av matställena ska hyras ut till andra restaurangföretag.

– Vi ska ha max 40 sittplatser utomhus och max 40 inomhus på grund av coronan. Men senare kommer vi att ha fler platser, säger Naim Hajo och berättar om försiktighetsåtgärderna som vidtagits på grund av pandemin.

– Vi ska ha coronaskydd vid kassorna, erbjuda handsprit och ha märken i golvet som visar vilket avstånd kunderna ska hålla

För drygt ett år sedan hade Espresso House premiäröppet i ett annat hörn av Krysset.

Man kan alltså säga att det i sommar finns hela sju matställen med uteserveringar i korsningen mellan Sandvikens två stora gågator.

– Jag har pratat med många Sandvikenbor och de är glada att vi öppnar och att det blir liv och rörelse i centrum, säger Ramazan Celik.