Sjung in Brynäspremiären och hör musikalhits - det händer på nöjesfronten i Gästrikland vecka 38

MÅNDAG 16 SEPTEMBER

Hymns of freedom med von Heine/Palm duo, Sandvikens kyrka, 11.30.

Vernissage: Nina Floréus, Medborgarskolan, Gävle, 16.00. Pågår till och med 27 september.

Byrock med Hank T. Morris And The Amazing Buffalo Brothers spelar och berättar om Chuck Berry med Ingemar Dunker i spetsen, Ytterbyn, Järbo, 19.00.

TISDAG 17 SEPTEMBER

Medievanor och filterbubblor med Kajsa Falasca, Gävle stadsbibliotek, 18.00.

Byrock med Hank T. Morris And The Amazing Buffalo Brothers spelar och berättar om Chuck Berry med Ingemar Dunker i spetsen, Bystugan, Årsunda lund, 19.00.

Kulturkväll med Ronnie Sahlén, Udden, Gysinge, 19.00.

Poetry Uncut, Gävle stadsbibliotek, 19.15.

Legends On Tour - Ray Clemence och Pelle Olsson, Folkets Hus, Sandviken, 20.30.

ONSDAG 18 SEPTEMBER

Romantiska och impressionistiska klanger med Emelie Linde, Björksätra kyrka, Sandviken, 11.30.

Musiksoppa: Niklas “Cue” Hjulström - Allt på en gång, Söders Källa, Gävle, 12.00.

Stadsvandring: Boksläpp - kulturhistoriska skyltar med Ulrika Olsson, samling: Länsmuseet, Gävle, 17.00.

Brädspelscafé, Kulturhuset, Gävle, 17.00.

Öppen scen, Mariakyrkan, Gävle, 18.00.

Musiksoppa: Niklas “Cue” Hjulström - Allt på en gång, Restaurang Bolaget, Kulturcentrum, Sandviken, 18.00.

Beata Bermuda - Tre magiska röster, Årsunda kyrka, Sandviken, 19.00.

Byrock med Hank T. Morris And The Amazing Buffalo Brothers spelar och berättar om Chuck Berry med Ingemar Dunker i spetsen, Vretas, Valbo, 19.00.

Quiz, Trivs, Gävle, 19.00.

BeatUs plays The Beatles, Musikhuset, Gävle, 19.00.

Barockkonsert med Dan Laurin och Anna Paradiso, Gävle slott, 19.00.

Gasta Comedy Club: Ann Westin och Ludde Samuelsson, Hits For You, Gävle, 19.30.

TORSDAG 19 SEPTEMBER

Den läkande leken - workshop med Klas Parkänäs, Björksätra kyrka, Sandviken, 09.30.

Örhängen vi minns, Kanalgården, Sandviken, 12.00.

Byrock med Hank T. Morris And The Amazing Buffalo Brothers spelar och berättar om Chuck Berry med Ingemar Dunker i spetsen, Mobygården, Ockelbo, 19.00.

Rullande pennan, värd/inspiratör: Michael Muller, Lugnet, Oslättfors, samling vid Kulturhuset 17.00 för gemensam åkning med bilar, pågår till cirka 20.00.

Robin Söderling föreläser i Gävle Talks, Flanör, Gävle, 19.00.

FREDAG 20 SEPTEMBER

Pubquiz med Lansen och Liljan, Rack N Roll, Gävle.

Rikard Wolff - A Tribute med Jan Peder Forsberg och Christer Öberg, Musikhuset Sjömanskyrkan, Gävle, 19.00.

Jazzklubben: SBB med Ulf Adåker och Krister Andersson, Folkets Hus, Sandviken, 19.30.

Fredagsdans: Black Jack, Söders källa, Gävle, 21.00.

Shamrocks, Lillpuben, Sandviken, 22.00.

LÖRDAG 21 SEPTEMBER

Bondens egen marknad, Stortorget, Gävle, 10.00.

Lansen och Liljan spelar på Stortorget och under marschen med klacken till premiärmatchen för Brynäs på Gavlerinken. Pubsamling för supportrar på Brända bocken från 11.00.

Inspirationsdag: Ta vara på maten, Kulturcentrum, Sandviken, 12.00.

Stonefish spelar i Skybar, Gavlrinken, Gävle, 14.30.

Systerskap - konst, mingel, mat och musik med Systrarna Gävleborg, Kreativa Feminister Uppsala, Kärlekssystrar, Catterfly och Statisten med Frosteriet, DJ Ida Long och Destination Unknown, Silvanum, Gävle, 18.00.

His hand in mine – en Elvisgudstjänst, Strömsbro kyrka, Gävle, 18.00.

Revyspelet “Hotell’ä” med Torsåkersrevyn, Torsåkers bygdegård, mat serveras från 18.00. Revy spelas från 19.00.

Radikal optimist med Anders Jansson, Teatern, Kulturcentrum, Sandviken, 19.30.

Åsa Larsson, Bergs kvarncafé, Torsåker, 19.30.

Alvenfors orkester, Le Chef, Gävle, 21.00.

Jennie Was och Get Over It, Rack N Roll, Gävle, 21.00.

Nostalgic Partynight med DJ Pape, Gästis, Torsåker, 22-02.

SÖNDAG 22 SEPTEMBER

Loppiskvarnen i Oslättfors - fynda och fika, arrangör: Loppis nött och nytt i Oslättfors, 11-15.

Exit Filmfestival 2019, Gasklockorna, Gävle, 14.00.

Krig - textil-musik, Kulturcentrum, Sandviken, 15.00.

Från Broadway till Duvemåla, Gävle Konserthus, 16.00.

Skapa dans 2019 - koreografitävling för unga, Gävle teater, 16.00.

Till dej – konsert med Heliga Trefaldighets vokalensemble, Krister Andersson, Göran Berencreutz, Nisse Palm och Marcus Edgar, Heliga Trefaldighets kyrka, 16.00.

His hand in mine – en Elvisgudstjänst, Mariakyrkan, Gävle, 18.00.

Byrock med Hank T. Morris And The Amazing Buffalo Brothers spelar och berättar om Chuck Berry med Ingemar Dunker i spetsen, Café Udden, Gysinge, 19.00.

Orientaliska strängar - Livsrum - Två blir ett, Högbo kyrka, Sandviken.