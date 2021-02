Ska vara gott att leva trots pandemi – jättebandets Sandvikenmedlem har hittat glädjen

Emilie Sundberg kom till Sandviken 2017 för ett vikariat som gitarrlärare på Kulturskolan. Hon hade ingen koppling alls till orten innan, utan är uppvuxen i Härnösand. Fyra år senare säger hon dock att hon trivs, för van vid att växa upp i en småstad är hon ju.

– Sandviken är en bra kulturstad. Det händer mycket, inte just nu i och för sig, men innan pandemin. Om det händer tillräckligt mycket? Jag vet inte hur mycket mer man kan begära av en stad i Sandvikens storlek faktiskt.

Att hon kom med som gitarrist i skabandet SKAnsen (som de själva skriver) har sin bakgrund i att Frida "Scar" Olsson, som även hon jobbar inne i samma byggnad på Kulturcentrum, tipsade om att Skansen sökte en gitarrist för drygt två år sedan. Det är nämligen Olssons svägerska och även Söderhamnsbon Amelia Königsson som sjunger i bandet.

– Det är jätte-jätteroligt att spela ska nu när jag har upptäckt den. Det är mycket glädje i genren, konstaterar Emilie Sundberg.

Restriktionerna har förstås ställt till det för ett niohövdat band som Skansen vars medlemmar även finns i Uppsala, Dalarna, Stockholm och Bohuslän. Senaste gången samtliga träffades gemensamt var i mars, kort innan pandemin slog till. Intressant nog är det också flera som jobbar inom vården som exempelvis läkare och sjuksköterska. Att flera i gruppen har fått barn under det senaste året har inte heller underlättat att få tiden att räcka till.

Dock är det inte någon superförlust då Skansen trots allt inte är första prioritet för medlemmarna där Emilie Sundberg är den enda som jobbar hundra procent med musik och kultur även till vardags. Bandet hade någon enstaka bröllopsspelning bokad innan pandemin, som inte blev av förstås. Men de har inte hängt läpp utan spelat in en slags det bästa av-samling med fem låtar från sin decennielånga karriär. Bland annat hitten "Apa kliar apa" som "panikskrevs" inför den första spelningen. Skansen har även gjort en video där alla nio gör sin del från sitt vardagsrum, en syn som varit vanlig det senaste året.

För övrigt sticker historien om hur Emilie Sundberg träffade sin kille ut. De gick nämligen samtidigt på Piteå folkhögskola under hela tre års tid, utan att någon av dem har ett minne av det. Skolan hade då 800 studenter. De träffades alltså aldrig där och visste inte heller överhuvudtaget vem det andra var. Sedan tog det ett antal år innan de träffades via gemensamma vänner eller mer specifikt inuti dataspelet Heroes Of The Storm. Numera har de ett distansförhållande mellan Sandviken och Stockholm.

– I helgen visade han mig mig faktiskt en bild från där han står snett bakom mig på samma körkonsert första året vi gick på folkhögskolan, berättar Emilie Sundberg.

* Skansens nya släpp på Spotify.