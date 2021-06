Skadebekymren pausar friidrottskarriären – nu ställer sig GIF-stjärnan mellan stolparna igen: ”Älskar utmaningen”

Matilda Åström är släggkasterskan från Gefle IF som på grund av ryggproblem lägger friidrottssatsningen på is – och återupptar en gammal kär sport.

Hon är en av tre målvakter som ska konkurrera om att ta förstaplatsen mellan stolparna i Gefle IF i sommar.

– Det är klart att målet är att stå så mycket som möjligt den här säsongen, säger hon.