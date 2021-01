Skeppstavlor och marinkonst för Gävlebor som älskar havet

När den kortlivade Höstsalongen på Konstcentrum pressvisades gjorde den nya intendenten Jan Stene någonting oväntat. Han pekade ut en favorit.

Annars brukar det vara omöjligt för journalister att få arrangörer att välja ut ett eget tips från en festival, samlingsutställning eller vad det nu kan vara, det är som att be en förälder att utnämna ett favoritbarn, men Jan Stene pekade på Daniel Hallbygårds bidrag, träskulpturen “Kogg”.

Ett fartyg har förstås en självklar plats i havsstaden Gävle. Kanske var det vår närhet till havet som också fick publiken under Höstsalongen 2019, när den ombads välja ut favoritverk, att lägga sin röst på Susann Anderssons traditionella målning av en eka på en stilla vattenyta.

När Länsmuseet häromåret stängde för att renovera och skapa nya basutställningar, var det frånvaron av skeppsmålningarna i trapphuset som väckte ont blod när publiken återigen släpptes in i huset (skeppstavlor som delvis återvände). En genre i bildkonsten som inte har hög status, men som tas till försvar i en ny bok om konst som på något sätt flyter fram på vågorna, “Marinmålarna – havet, skeppet och sjömannen i konsten från Jacob Hägg till Lars Lerin”.

Går man vidare upp i Länsmuseets konstsalar finns flera exempel på ett högklassigt marint måleri. Jag hade gärna besökt dessa salar på nytt för att inventera denna havskonst, men Länsmuseet har pandemistängt så jag får hålla till godo med boken “Möt konsten” som gavs ut häromåret med en presentation av museets rika konstsamling.

På gamla fotografier i svartvitt ligger fartygen ståtliga längs med Gavleåns kaj, men att dagens stora fartyg inte kan ta sig in i ån är måhända inte någon förlust, åtminstone estetiskt. Så tänkte jag åtminstone under juldagarna när vi var på promenad i Bönan och jag hade alla fantastiska fartygsmålningar från “Marinmålarna” i färskt minne. Plötsligt fylldes utsikten helt av ett enormt containerfartyg på väg in till Gävle hamn, en koloss som hade föga gemensamt med de vackra fartyg som en gång seglade till och från Gävle och skapade stora rikedomar. Visserligen var det en fascinerande upplevelse att komma så nära det enorma containermonstret, men mer skrämmande än vackert.

Att havet ligger nära, men ändå allt för långt bort i Gävle, får vi då och då exempel på i det lokala konstlivet, även om det inte direkt är någon dominerande genre. Nu senast var det Berit Norrbelius Lindberg som visade sina stiliserade fartyg med spända segel, lämpligt nog på Alderholmen som gäst hos Little Art Cakery. Karl Tony Olson är en annan lokalt verksam konstnär som inte är främmande för det marina.

Nå, boken då? Det är en antologi med fokus på de svenska konstnärer som har varit ledande i det marina måleriet, men här finns också utrymme för tematiska utvikningar, som exempelvis sjömannens symboliska roll som motiv. Namn som Jacob Hägg, J.A.G. Acke, Pehr Wilhelm Cedergren, Herman af Sillén ... Ett kapitel ägnas åt Johan Tietrich Schoultz, som har ett par dukar på Länsmuseet.

Boken ger en bild av hur vårt förhållande till havet har förändrats genom seklerna och hur denna process har speglats i måleriet. Från bataljmålningar med stridande örlogsfartyg till nutida skildringar av gemytliga småbåtshamnar. Havet har varit hotfullt, men det har också varit essentiellt som en färdväg för människor och gods, en förutsättning för det välstånd som byggdes upp längs med kusterna, inte minst i en stad som Gävle med redare och grosshandlare.

Under romantiken får marinmåleriet verkligen en glansperiod och det är dessa målningar som jag dröjer mig kvar vid under läsningen, verk av sådana som Marcus Larson och Johan Christian Dahl. Romantikens naturmystik hittade sitt perfekta element i det vredgade havet.

Det är två vågor som möter varandra i det marina måleriet. En som är fylld av fantasi och stora känslor, där realismen är underordnad naturens spektakel, och en mer saklig våg bestående av korrekta återgivningar av fartyg, oftast beställningsverk.

Romantikerna fick sedermera något av en kitschstämpel när det mer realistiska marinmåleriet kom att dominera, inte sällan med fokus på fiskare och sjömäns vardagsliv. Ett intressant kapitel i boken tar sig an den affischkonst med stora fartyg som skapades för att marknadsföra de kryssningar som skulle locka en ny, köpstark och nöjeslysten medelklass som fick lära sig att själva resan är lika viktig som målet.

Ingrid Ulfstedt argumenterar förtjänstfullt i sitt bidrag varför skeppsporträtt är en underskattad genre. Hon skriver bland annat om barken ”Flora från Gefle”, som byggdes 1839 vid Fiskvarvet i Gävle och som ägdes av handelshuset Elfbrink, Norman & Co. “Gävle blir under denna tid en av Sveriges största fartygsstäder”, skriver hon. Gävle nämns för övrigt på fler ställen i boken, men med tanke på vilken roll sjöfarten har spelat i Gävles historia hade man kanske väntat sig ett ännu djupare avtryck.

Ja, den som fortfarande sörjer att skeppsporträtten försvann från Länsmuseets trapphus kan trösta sig med “Marinmålarna” och njuta av en bildkonst som nästan får det att gunga under fötterna.

*

LITTERATUR

“Marinmålarna – havet, skeppet och sjömannen i konsten från Jacob Hägg till Lars Lerin”

Redaktör: Ann Pålsson

(Historiska media)