Elisabeth Högberg tillbaka i världscupen efter den fina säsongsinledningen – får chansen i Oberhof

Elisabeth Högberg har radat upp fina placeringar i IBU-cupen, den precis under världscupen. med bland annat en vinst under tävlingarna i Idre innan jul. Nu får hon, tillsammans med Ingela Andersson, K4 If, som också imponerat, chansen i Oberhof, Tyskland mellan 10 och 13 januari.

Truppen för kommande tävlingar i Ruhpolding och Antholz-Anterselva i slutet av januari är också släppt, där finns varken Högberg eller Andersson med. Då återfinns Emma Nilsson i truppen igen, hon är den som får stå över tävlingarna i Oberhof.

Herrkvintetten är intakt från sista tävlingarna innan jul, där får bland annat Tullusåkaren Martin Ponsiluoma samt Östersunds Torstein Stenersen fortsatt förtroende.