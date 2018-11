Perfekta förutsättningar för Gefle freestyle i Idre

Förutsättningarna i Idre har varit perfekta, Idrefjäll har sparat snö för att kunna vara först i Sverige med träningsmöjligheter för alpina- längd- och freestyleåkare.

Över 250 000 kubikmeter snö lades undan och har legat och väntat på detta tillfälle.

Landslagstränare Lasse Fahlén med 45 års erfarenhet bakom sig inom puckel säger att det är de bästa förhållanden för försäsongsträning någonsin.

På plats i Idre från Gefle freestyle var Erik Flodman, My Bjerkman och Ture Johansson som alla är med i svensk puckels utmanarlag, som ger unga talanger möjlighet att utvecklas för att i framtiden ha en chans att ingå i A- och B-landslag. På plats var även övriga duktiga åkare från Gefle freestyle Hanna Hansson, Tintin Jernberg, Wilmer Erling och Hugo Frank. Under november kommer flera läger anordnas i Idre och för Gefle åkarna känns som de kommer komma in i säsongen bättre förberedda än någonsin. Första tävlingen är för flera av åkarna 1 december i Finska Rukka och i Sverige börjar tävlings säsongen 5 januari i Åre.

Frida Lundblad (A-lag) kunde dessvärre inte närvara på grund av en korsbandsskada som skedde på träningsläger i Zermatt tidigare i höst. Hon är opererad och ser positivt på kommande rehab.

Dessutom har det varit en stor närvaro av internationella lag som också valt att försäsongsträna i Idre med dess utmärkta förhållanden. Det har bland annat varit lag från USA, Frankrike, Finland, Norge och Tyskland bland annat. Det har givetvis gett GFF´s och Sveriges åkare möjlighet att utbyta erfarenheter och träningstips.

Jonas Lundblad/Läsartext