Skivrecension: Årets mest spännande album är nu släppt

Med ett fundament av jazz experimenterar Thomas Backman med våra invanda föreställningar; dess tradition är ju trots allt att förnya.

Shoegaze, orkestral pop och frijazz. De är de genrer det finns influenser av på det aktuella albumet "When light is put away". Men att försöka kategorisera musiken är ett hopplöst och, ärligt talat, onödigt projekt. Det är genreöverskridande och spretigt, ett pågående musikaliskt sökande.

Göran Olson skrev om förra skivan "Did you have a good day, David?" (2018) att det är "tufft av gruppen att ställa sig rakt upp och servera en personlig musik som bryter det traditionella improvisationstänkandet utan förlagor och schabloner". Denna beskrivning stämmer alltjämt på denna andra skiva, men nu med en förnyad ljudbild.

"When light is put away" innehåller nio spår. Titelspåret innehåller rader från poeten Emily Dickinson som tillsammans med distade gitarrer frammanar en disharmoni, ett obehag. Skivan är skriven under och präglad av två kriser; klimatet och covid-19. Här framgår känslan av den oron med all tydlighet. Här vandrar man i tunneln, men det finns inget ljus i slutet av den. Detta fortsätter på det följande spåret "Fuck you", men övergår här till att bli väl skränigt och suggestivt. Men att tänja på gränserna innebär som bekant att ibland kliva för långt.

Låten "7518" tillhör en av albumets höjdpunkter. Efter en inledning där skrivmaskin används som instrument övergår den till att med marscherande virveltrumma, klarinett och basklarinett röra sig över stämningsfulla vokala insatser. De tidigare uppmålade kriserna verkar här nära en brytpunkt, en ljusning i tunneln, även om det är lång väg kvar att vandra.

På "Innan drömmarna tar slut" gästar rapparen Shazaam. Hiphopen växte ju fram ur jazzen men på denna låt växer de nu ihop. Inte som musikgenerationer som möts eller kontraster, utan som jämlikar. Som när saxofonen spelar över Shazaams textrader i slutet av låten.

"Nutidens barn - har din ande ej sitt rätta skal? Innan jag dör bakar jag en katedral." Så avslutas en dikt av Edith Södergran. I "Blood moon" kliver lyssnaren inledningsvis in i en nybakad katedral eller ett tempel. Konstanta mässande ljud medan saxofonen söker sig fram. Efter ett tag placerar Backman oss istället i en mörk gränd undanför en jazzklubb. Fönstret är öppet och ljud strömmar ut. Musiken är varm, men stämningen här ute är otrygg.

De resterande låtarna "In a prose", "The one", covern "I've got you under my skin" och "Vila seca" varierar i tempo och uttryck. På de lugnare spåren känns ibland Bach närmare musikaliskt än Coltrane. "Vila Seca" upplevs jämte de andra som ett mellanspår. De säger egentligen mer om de övriga låtarnas intensitet.

I en tid då allt färre lyssnar på hela album och istället lyssnar på enskilda låtar via spellistor rekommenderats ändå att betrakta "When light is put away" som en helhet. Hur det finns en genomgående tematik som tolkas och omtolkas. Hur enskilda spår kompletterar och bryter av från varandra. Från de helt instrumentala till de med texter.

Tidigare i somras sa Thomas Backman i en intervju med GD att:

– Om jag spelar i en småstad för 15 personer men med egen musik och eget band är det oftast en mäktigare känsla än att stå på en arena för tusentals personer och framföra någon annans musik.

Låt oss hoppas att fler än 15 personer får ta del av denna musikaliska provokation. Ett av årets mest spännande album har nu släppts.

*

"When light is put away"

Medverkande: Thomas Backman, Josefine Lindstrand, Oskar Schönning, Julia Schabbauer och gästmusikern Shazaam.

Modern musik / Border Music

Släpps 6 augusti