Skivsamlingar i Gävle förstörda i vattenmassorna: "Ingen lust att köpa fler vinyler nu"

Artisten Maneten, även känd som DJ Davva och med riktigt namn David Holm fick hela sin källare i Gävle översvämmad under natten mot onsdagen 18 augusti. Där har han även sin vinylsamling och studio och är enligt rapporter inte ensam om att ha fått sin musikutrustning förstörd. 600 vinyler, huvudsakligen maxisinglar inom genren house har flutit omkring där nere eller helt enkelt bara placerat sig på botten.

– Det var en underlig feeling att gå på vinylskivor. Den första jag såg flyta omkring var Your Planet Is Nexts andra tolva och sen "Homework" med Daft Punk. Tråkigt är det ju, man har inte lust att köpa så mycket mer skivor nu precis, efter att ha byggt upp den här samlingen under många år. Men det finns många som är värre drabbade än jag, som de i Hemsta.

Vinylomslagen har han försökt att lägga på tork i trädgården, men då det är avloppsvatten som vällt upp från golvbrunnen och de är skadade kommer han troligen inte spara dem. Skivorna får dock vara kvar då spåren i regel klarar vatten, men det är inte bra om för mycket kalk, som finns i kranvatten, hamnar i spåren. Det går dock alltid att tvätta med en skivtvätt eller exempelvis ispropylalkohol i efterhand.

Redan nu är många av Holms skivor så kallade white labels, alltså vita etiketter där det bara är en stämpel på eller text skriven med spritpenna, vilket är vanligt inom dansmusik. Den knapphändiga informationen som fanns på dessa har nu till stor del suddats ut.

– Så nu blir det riktiga white labels, konstaterar han torrt.

Av hans studioutrustning har ungefär hälften hamnat under vatten och han hyser inget jättestort hopp för synthar, högtalare, controller, en gammal laptop och hårddiskar bland annat. Men som tur är var han sedan innan van vid att spara sina låtprojekt, precis som mycket annat digitalt i molntjänster. Någon enstaka skiss på någon synth kan ha gått förlorad, men som han säger:

– Det är inte så att man har en ny "Blue Monday" liggande.

Det finns också exempel på lokala artister som har klarat sig, trots att de har studion i just källaren - en populär plats att ha en sådan i för övrigt. Ett exempel är Brynäs-bon Johnny Sörman som håller till inte alls långt från kaosdrabbade Fjällbacken. Han skriver på Facebook:

"Är oerhört tacksam att vi klarade vår källare med bl.a studio i".

Många var de som lade ut videor och bilder på förödelsen det första dygnet. En ung Gävlebo på Tiktok som har lyckats bli viral med ett sådant är Angie, med användarnamnet @ghettoprinsessan163 som helt enkelt dansar i sitt översvämmade hem och konstaterar lakoniskt att hon äntligen fått en inomhuspool. Hela 32 000 gillamarkeringar har klippet skrapat ihop.

Gävlebandet Solen, som i och för sig är kända för en bitvis ironisk humor, tänker dra sitt strå till den krisdrabbade staden när de skriver på Instagram:

" ... vi kände att vi måste göra något, göra något för alla som bor kvar och till minne av alla källare, alla gillestugor med sin fina furu. Vi släpper en låt. Nästa fredag. Den kommer att heta Gävle och så får det vara".