Kjell om skillnaden mellan app, hemsida och e-tidning - nu hjälper han prenumeranter att logga in

– En app fungerar även i stugan, när man är offline så att säga. Nyheter uppdateras trots att plattan eller telefonen inte är uppkopplad, säger Kjell Höddelius, kursledare från Vuxenskolan.

Det är en av de saker som kursdeltagarna blir mest förvånade över. Kjell Höddelius har haft dessa kurser i Hälsingland redan, med lyckat resultat. I Hudiksvall fick ett till utbildningstillfälle skapas, då intresset var så stort. Kjell Höddelius har under hela sitt arbetsliv jobbat med IT. Efter pensioneringen ville han fortsätta att göra något meningsfullt och började tillsammans med Börje Eriksson att utbilda i IT genom SPF Seniorerna.

– Där pratade vi om surfplattor, windows och arkivfunktioner för foton. Nu hörde Mittmedia av sig och ville ha hjälp att informera om hur man loggar in i deras digitala värld och det lät jättekul, säger han.

Utbildningen eller informationen, som Kjell Höddelius håller i, är framförallt till för den som inte inte känner att den kan behärska att läsa e-tidningen på surfplattan, datorn eller i mobilen.

– Många har kanske varit inne på webben och kollat lite, men inte vågat testa att orientera sig i all information som finns. Jag berättar hur det fungerar och även vilka olika delar av tidningens erbjudanden som man som digital prenumerant har, säger Kjell Höddelius.

Inga förkunskaper krävs, informerar han om, men det är viktigt man är inloggad på tidningsappen redan och tar med egen surfplatta, telefon eller bärbara dator.

Agneta Edin, marknadskoordinator på Mittmedia, berättar att Arbetarbladet och Gefle Dagblad gör det här tillsammans med Vuxenskolan för att kunder ska kunna ta del av allt som man faktiskt får som prenumerant på tidningarna.

– Ibland sätter tekniken krokben och det är inte alltid helt lätt att hålla sig uppdaterad med allt. Då hjälper vi till, säger Agneta Edin.

– Vi har ju också våra egna inloggningsträffar. Så kom gärna in till redaktionen så kan vi hjälpa dig om du behöver byta lösenord, ändra mejladressen eller varför inte visa hur man löser korsordet på läsplattan, säger Agneta Edin.

Här får du hjälp

Inloggningshjälp

Öppen dörr hos oss på tidningarna med inloggningshjälp för dig som är prenumerant.

Tid: klockan 14 till 16

Sandviken: 11 februari Sandvikenredaktionen på Hyttgatan.

Sandviken: 12 februari, Sandvikenredaktionen på Hyttgatan.

Hofors: 18 februari, Vuxenskolans lokaler på Hantverkargatan.

Ockelbo: 12 mars, Musikrummet i huset Uret på Torggatan 3. lokal ej klar, kommer att annonseras innan.

Tierp: 13 mars, lokal ej klar, kommer att annonseras innan.

Skutskär: 2 april, lokal ej klar, kommer att annonseras innan.

Lär dig mer

Vuxenskolans digitala fortsättningsutbildningar med Kjell Höddelius. För att delta i Vuxenskolans digitala utbildning behöver du ha inloggningsuppgifter och lösenord. Det kan du få hjälp med genom att först delta i ett av Arbetarbladets inloggningshjälptillfällen.

Vuxenskolans utbildningar är vid två tillfällen varje dag, 10-12 och 14-16.

Anmälning sker via Vuxenskolans telefon 020-120 28 08 eller e-post gavelborg@sv.se

Gävle: 5 februari i Vuxenskolans lokaler, Drottninggatan 6.

Sandviken: 13 februari i Vuxenskolans lokaler, Högbovägen 3.

Hofors: 20 februari i Vuxenskolans lokaler, Hantverkargatan 21.

Ockelbo: 13 mars Musikrummet i huset Uret på Torggatan 3.

Tierp: 14 mars, vi återkommer med plats.

Skutskär: Vi återkommer med dag och plats.